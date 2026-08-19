Trafikkontroll vid Sundsby kile – Förare uppmättes till 97 km/h

Polisen genomförde under torsdagen en trafikkontroll på länsväg 160 vid Sundsby kile på Tjörn. Den högsta uppmätta hastigheten var 97 km/h på en vägsträcka där högsta tillåtna hastighet är 70 km/h.
Föraren som körde i 97 km/h fick en ordningsbot på 3 200 kronor.
Bristande belysning
Polisen uppmärksammade också ett par förare med bristfällig belysning, vilket resulterade i böter.
-Fungerande belysning är viktig för att ett fordon ska synas tydligt och för att föraren själv ska ha god sikt. Det gäller särskilt när ljusförhållandena är sämre, men brister i belysningen kan vara ett trafiksäkerhetsproblem oavsett tid på dygnet.
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https://nyhetersto.se/2026/08/19/trafikkontroll-vid-sundsby-kile-forare-uppmattes-till-97-km-h/