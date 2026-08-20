Trafikolycka på E6 – Två bilar i kollision

På torsdagsförmiddagen inträffade en trafikolycka på E6 i Stenungsund, strax söder om Jörlanda. Två bilar kolliderade och trafiken söderut mot Göteborg påverkades under räddningsarbetet.

Larmet kom klockan 09.11.

Olyckan inträffade i södergående riktning i höjd med kommungränsen mot Kungälv.

Tre personer var inblandade i olyckan. Ingen av dem var i behov av akutvård och ambulans larmades inte initialt till platsen.

Efter kollisionen läckte drivmedel ut och bildelar hamnade på vägbanan. Räddningstjänsten arbetade därför med sanering samtidigt som fordonen behövde tas om hand.

Klockan 09.25 stängdes trafiken söderut helt. Vid 09.35 kunde ett körfält öppnas igen, men olyckan orsakade köer och extra restid.

Vid 10-tiden var olyckan uppklarad och trafiken kunde återgå till normalt läge.