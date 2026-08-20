Man åtalas för två fall av ringa narkotikabrott

En man i 35-årsåldern åtalas för två fall av ringa narkotikabrott. Åtalet gäller både misstänkt narkotikabruk och innehav av narkotika.
Enligt stämningsansökan ska händelsen ha skett i Stenungsund i november 2025.
Mannen ska enligt åtalet olovligen har använt amfetamin. Han ska också innehaft 13 narkotika tabletter.
Mannen har i förhör erkänt brott.
Åklagaren yrkar på 50 dagsböter á 50 kronor, vilket motsvarar totalt 2 500 kronor. Därutöver tillkommer en kostnad på 2 600 kronor för provtagning och analys.
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https://nyhetersto.se/2026/08/20/man-atalas-for-tva-fall-av-ringa-narkotikabrott/