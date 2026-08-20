Succé för utomhusbion – Hundratals samlades för film under bar himmel

Omkring 500 personer samlades och 400 korvar grillades under torsdagskvällen när årets utomhusbio i Stenungsund arrangerades.

Text: Mikael Berglund Dela

Två filmer visades under kvällen, först animerade barnfilmen Flow klockan 18.00 och därefter visas Barbie the Movie. Arrangörerna uppskattar att omkring 400 korvar grillades. Dessutom gick det åt stora mängder popcorn när besökarna samlades för en kväll under bar himmel.

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-Vi läste om det på NYHETERsto och kände att det var en kul grej att gå på, berättar en familj som tagit med sig fika och filtar.

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Vädret höll – trots mörka moln

Efter en solig eftermiddag och kväll började mörka moln dra in över området i samband med att andra filmen skulle börja visas. I grannkommunerna rapporterades det om regn, men Stenungsund klarade sig och filmvisningarna kunde genomföras.

-Vi hade en plan B och hade bokat idrottshallen, men det är ju inte lika mysigt, berättar arrangörerna

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LED-skärmar

En av årets nyheter var att filmerna visades på en stor LED-skärm i stället för den traditionella projektorduken.

Utomhusbion har arrangerats på flera olika platser i Stenungsund genom åren, bland annat i Kulturhusparken och i bostadsområdet Hasselbacken. Under de senaste åren har arrangemanget däremot hittat sin plats vid Kristinedalskolan och skateparken.

Bakom årets arrangemang stod Stenungsunds kommun, ungdomsverksamheten, Nära Dig, Stenungsundshem, Stenungsunds Filmstudio – Segelduken. På plats fanns även Trygg Ungdom och Svenska kyrkan.

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Utomhusbio i alla tre STO-kommunerna

Utomhusbio verkar vara ett tema i hela STO-området under veckan.

Tidigare i veckan arrangerades filmvisningar på Tjörn, något arrangörerna beskrev som en succé och under fredagen är det dags för utomhusbio i Svanesund på Orust.