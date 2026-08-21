13 fartsyndare åkte fast – Över 100 km/h på Uddevallavägen

StenungsundTjörn

Polisen genomförde under torsdagen trafikkontroller i både Myggenäs på Tjörn och i Stenungsund. Totalt resulterade kontrollerna i 13 ordningsböter och ett omhändertaget körkort.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 21 augusti 2026 09:16 | Uppdaterad: 21 augusti 2026 09:37
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I Myggenäs genomfördes en kontroll, där högsta tillåtna hastighet är 50 km/h. Kontrollen resulterade i sex ordningsböter.

Senare på kvällen, vid 20.40, kontrollerade polisen trafiken på Lv 770 mot Ödsmål i Stenungsund.

På 70-sträckan utfärdades sju ordningsböter. En förare körde i över 100 km/h och fick sitt körkort omhändertaget.

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