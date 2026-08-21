BILDEXTRA: Öppet varv är igång – Trångt på bryggorna

Öppet Varv i Ellös är nu igång. Redan när mässan öppnade klockan 10 på fredagen var det, som så många gånger tidigare, fullt på parkeringsplatserna närmast Hallberg-Rassy och mässområdet.
Många ville vara på plats tidigt och bland de första att leta fynd i outletområdena, där märkeskläder och båtprylar säljs till betydligt lägre priser än normalt.
Vid 11-tiden drog ett lätt regn in över Ellös, men förhoppningen var att skuren snabbt ska passera.
Mycket folk från start
Redan under den första timmen var det gott om besökare på området, både på bryggorna och bland utställarna på land.
Årets upplaga är den 33 i ordningen och arrangören har rekordmånga båtar på plats – fler än 170 – tillsammans med fler landutställare än tidigare.
På bryggorna samsas segelbåtar, motorbåtar, klassiska båtar, nya modeller och begagnade båtar till salu.
Premiärer och öppet varv
En av helgens stora nyheter är världspremiären för Hallberg-Rassy 44 Mk II. Dessutom visas Targa 37 för första gången i Sverige, samtidigt som både Saga 355 och Gottskärssnipan har premiär under mässhelgen.
Besökarna kan också gå in i själva produktionen och se båtar som fortfarande byggs. Det är ett av de inslag som gör Öppet Varv speciellt och som brukar locka många nyfikna.
Outlet, mat och aktiviteter
För många handlar besöket inte bara om båtarna.
På området finns flera outletområden med bland annat märkeskläder och båtprylar till nedsatta priser. Där var det redan från öppningen stort intresse.
I hamnområdet finns också 12 foodtrucks med både varm och kall mat och dryck. Den som vill kan dessutom prova på segling tillsammans med instruktörer från RS Sailing Sweden.
På fredag- och lördagskvällen väntar även livemusik på Restaurang Varvet.
Öppet Varv pågår hela helgen och fortsätter under lördagen och söndagen.
Evenemang:
Öppet Varv 2026
Datum: 21–23 augusti
Plats: Hallberg-Rassy Marina, Ellös
Öppettider: Fredag–lördag 10.00–18.00, söndag 10.00–16.00
Entré: Fri entré
Parkering: Gratis i anslutning till området
Mer information: oppetvarv.se
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