Misstänks langare åtalas för narkotikainnehav

En man i 20-årsåldern åtalas för narkotikabrott. Enligt åklagaren ska mannen ha haft kokain och narkotikaklassade läkemedel i syfte att sälja dem.

Enligt stämningsansökan ska händelsen ha skett på Tjörn i september 2025.

Åtalet gäller innehav av 1,03 gram kokain, 13 kapslar pregabalin och två tabletter tramadol. Åklagaren menar att narkotikan var avsedd för försäljning.

Erkänner innehav – Nekar till försäljning

Mannen erkänner att han innehaft narkotikan, men förnekar att syftet varit att sälja den.

Som en del av bevisningen hänvisar åklagaren till innehåll från en mobiltelefon. Enligt åtalet var det aktuella Snapchatkontot inloggat på telefonen och ska ha använts för att erbjuda narkotika till försäljning.

Åklagaren vill också att 1 200 kronor i kontanter ska förverkas som brottsvinst samt att en beslagtagen mobiltelefon ska förverkas.