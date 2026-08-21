OJ! Vilken helg! – Evenemangstips för STO

Öppet Varv i Ellös, barnföreställningen Maten är klar! på Sundsby säteri och Orust Motorshow i Henån är några av helgens stora dragplåster. Dessutom väntar internationell scenkonst på Tjörn, Amanda Ginsburg på Sundsby, utomhusbio, Taube-loppet och flera sensommarutställningar runt om i STO-området.

Varje vecka tar vi pulsen på STO-området inför helgen och listar ett axplock av helgens evenemang för dig som är i området på besök eller boende som stannar på hemmaplan.

STENUNGSUND

Sommarlov på Molekylverkstan

Molekylverkstan, Kulturhuset Fregatten • Fram till fredag 21 augusti

Sommarlovet går mot sitt slut, men på Molekylverkstan finns fortfarande möjlighet att experimentera, undersöka och testa naturvetenskapliga fenomen. Här står nyfikenhet, kreativitet och praktiska experiment i centrum för både barn och vuxna.

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Fregatten Bio

Kulturhuset Fregatten

Under helgen visas flera filmer på Fregatten Bio. För mer information och biljetter, se fregattenbio.se.

Fredag 21 augusti

• kl. 18.30 – Carola!

Lördag 22 augusti

• kl. 11.45 – Paw Patrol: Dinosaurie-filmen

• kl. 13.45 – Toy Story 5

• kl. 16.00 – Carola!

• kl. 18.00 – The Odyssey

Söndag 23 augusti

• kl. 13.15 – Minioner & Monster

• kl. 15.30 – Vaiana

• kl. 18.00 – Spider-Man: Brand New Day

Utställningar

Foajéutställning: Slumpmässiga möten – frusna ögonblick

Kulturhuset Fregatten, Stenungsund • Fram till 30 augusti

En fotoutställning med ögonblick fångade i vardagen och möten som annars snabbt passerar.

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TJÖRN

Göteborg Dans & teaterfestival besöker Tuveslätt i Rönnäng

Tuveslätt, Rönnäng • Lördag 22 augusti kl. 11.00–13.10

Internationell scenkonst tar plats under bar himmel i Rönnäng. Programmet inleds med Fastest Man Alive med Slow Mo Phax kl. 11.00, fortsätter med prova-på kl. 11.30 och avslutas med den franska cirkusakten Bal(les) med Compagnie Zalataï kl. 12.40. Fri entré och programmet passar alla åldrar.

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Pianokonsert: Johan Möller Lekemo

Valla kyrka • Lördag 22 augusti kl. 18.00

Konsertpianisten Johan Möller Lekemo spelar kända verk på flygel i Valla kyrka. Konserten har fri entré och kräver ingen bokning.

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Sommarkonsert på Sundsby säteri- Amanda Ginsburg

Utomhusscenen, Sundsby säteri • Lördag 22 augusti kl. 19.00

Amanda Ginsburg gästar Sundsby säteri med sin jazz på svenska, där vardagsnära texter möter svängig och melodisk musik. Med sig har hon Filip Ekestubbe på piano, Snorre Kirk på trummor och Niklas Fernqvist på kontrabas.

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Konstkurs – Retreat Helgkurs – Heike Ahrends

Tjörn • Lördag 22 augusti–söndag 23 augusti

En helgkurs som kombinerar konstnärligt skapande med lugn och fördjupning. Under ledning av konstnären Heike Ahrends får deltagarna tid och utrymme att arbeta med sitt eget uttryck i retreatliknande form.

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Barnföreställning: Maten är klar!

Sundsby säteri, Hjälteby • Söndag 23 augusti kl. 13.00

LongKalsong bjuder på en fantasifull och musikalisk barnföreställning om mat, vänskap och att säga förlåt. Det blir sånger om bland annat morötter, deg och sushi, humor och rörelse där barnen bjuds in att sjunga och delta. Föreställningen passar barn 4–9 år och har fri entré.

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Utställningar och pågående aktiviteter

Gott och blandat – konstutställning

Tjörn • Fram till 23 augusti

En samlingsutställning med flera konstnärliga uttryck och tekniker.

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Sommaröppet på Tjörns Hembygdsmuseum i Bräcke

Bräcke Hembygdsgård • Fram till 30 augusti

Museets byggnader håller öppet med lokal historia och berättelser om gården och Tjörn.

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Flätverk & flätvärk – korgmakeri ett rödlistat hantverk

Tjörn • Fram till 31 augusti

Utställning om korgmakeri och flätverk som ett hotat traditionellt hantverk.

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Utställning: Asger Jorn & Per Kirkeby

Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn • Fram till 6 september

Akvareller och teckningar av två av Danmarks mest betydelsefulla konstnärer under efterkrigstiden.

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Utställning: Matilda Cederqvist

Tjörn • Fram till 13 september

Matilda Cederqvist visar verk i en sensommarutställning på Tjörn.

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Skulptur i Pilane 2026

Pilane • Fram till 27 september

Pilane bjuder på samtida skulptur i det bohuslänska kulturlandskapet.

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ORUST

Öppet Varv 2026

Ellös • Fredag 21 augusti–söndag 23 augusti

Öppet Varv samlar segel- och motorbåtar, nya och begagnade båtar samt ett stort antal utställare med kringutrustning. Hallberg-Rassy öppnar dessutom själva varvet för besökare, som får möjlighet att se pågående båtbyggen på nära håll. Årets upplaga är den 33:e i ordningen.

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Utomhusbio Svanesund Strand

Svanesund • Fredag 21 augusti

Sommaren avrundas med film under bar himmel vid stranden i Svanesund. Ta med något att sitta på och gör dig redo för en biokväll utomhus i sensommarkvällen. 21.00 startar bion och man visar Grannfejden med bl a Robert Gustavsson i huvudrollen.

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Taube-loppet

Flatön • Lördag 22 augusti

Taube-loppet arrangeras för sjätte året på Flatön med löpning, musik, mat och folkfest. Deltagarna kan välja mellan 21, 10 och 5 kilometer, ett kombolopp på 36 kilometer samt barnlopp och promenad. Start och mål är vid Flatö skola.

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Orust Motorshow

Henån • Lördag 22 augusti

Orust Motorshow samlar fordon i många olika kategorier under samma tak. Besökarna möter både klassiska pärlor och moderna byggen, bilklubbar och entusiaster, samtidigt som en driftshow med läktare står för fartfylld underhållning. På området finns också matservering och foodtrucks.

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Totodaroto – säsongsavslutning

Orust • Lördag 22 augusti

Totodaroto rundar av sommarsäsongen med livemusik och kvällsstämning på Orust. Mer information om program, plats och tider finns hos arrangören.

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Utställningar

Båtvarv på Orust & båtmodeller

Kulturhuset Kajutan, Henån • Fram till 31 augusti

Fotografier och handgjorda båtmodeller berättar om Orusts småbåtsvarv och båtbyggarhistoria.

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Sofia Bergman

Orust • Fram till 16 september

Sofia Bergman visar verk i en utställning som pågår in i september.

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Uppgifter är hämtade från kommunernas officiella evenemangskalendrar och bygger på ett urval av helgens evenemang. Reservation för eventuella fel och ändringar i programmet. För frågor om arrangemangen hänvisar vi till respektive arrangör.