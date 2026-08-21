OJ! Vilken helg! – Evenemangstips för STO

Öppet Varv i Ellös, barnföreställningen Maten är klar! på Sundsby säteri och Orust Motorshow i Henån är några av helgens stora dragplåster. Dessutom väntar internationell scenkonst på Tjörn, Amanda Ginsburg på Sundsby, utomhusbio, Taube-loppet och flera sensommarutställningar runt om i STO-området.
Varje vecka tar vi pulsen på STO-området inför helgen och listar ett axplock av helgens evenemang för dig som är i området på besök eller boende som stannar på hemmaplan.
STENUNGSUND
Sommarlov på Molekylverkstan
Molekylverkstan, Kulturhuset Fregatten • Fram till fredag 21 augusti
Sommarlovet går mot sitt slut, men på Molekylverkstan finns fortfarande möjlighet att experimentera, undersöka och testa naturvetenskapliga fenomen. Här står nyfikenhet, kreativitet och praktiska experiment i centrum för både barn och vuxna.
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Fregatten Bio
Kulturhuset Fregatten
Under helgen visas flera filmer på Fregatten Bio. För mer information och biljetter, se fregattenbio.se.
Fredag 21 augusti
• kl. 18.30 – Carola!
Lördag 22 augusti
• kl. 11.45 – Paw Patrol: Dinosaurie-filmen
• kl. 13.45 – Toy Story 5
• kl. 16.00 – Carola!
• kl. 18.00 – The Odyssey
Söndag 23 augusti
• kl. 13.15 – Minioner & Monster
• kl. 15.30 – Vaiana
• kl. 18.00 – Spider-Man: Brand New Day
Utställningar
Foajéutställning: Slumpmässiga möten – frusna ögonblick
Kulturhuset Fregatten, Stenungsund • Fram till 30 augusti
En fotoutställning med ögonblick fångade i vardagen och möten som annars snabbt passerar.
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TJÖRN
Göteborg Dans & teaterfestival besöker Tuveslätt i Rönnäng
Tuveslätt, Rönnäng • Lördag 22 augusti kl. 11.00–13.10
Internationell scenkonst tar plats under bar himmel i Rönnäng. Programmet inleds med Fastest Man Alive med Slow Mo Phax kl. 11.00, fortsätter med prova-på kl. 11.30 och avslutas med den franska cirkusakten Bal(les) med Compagnie Zalataï kl. 12.40. Fri entré och programmet passar alla åldrar.
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Pianokonsert: Johan Möller Lekemo
Valla kyrka • Lördag 22 augusti kl. 18.00
Konsertpianisten Johan Möller Lekemo spelar kända verk på flygel i Valla kyrka. Konserten har fri entré och kräver ingen bokning.
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Sommarkonsert på Sundsby säteri- Amanda Ginsburg
Utomhusscenen, Sundsby säteri • Lördag 22 augusti kl. 19.00
Amanda Ginsburg gästar Sundsby säteri med sin jazz på svenska, där vardagsnära texter möter svängig och melodisk musik. Med sig har hon Filip Ekestubbe på piano, Snorre Kirk på trummor och Niklas Fernqvist på kontrabas.
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Konstkurs – Retreat Helgkurs – Heike Ahrends
Tjörn • Lördag 22 augusti–söndag 23 augusti
En helgkurs som kombinerar konstnärligt skapande med lugn och fördjupning. Under ledning av konstnären Heike Ahrends får deltagarna tid och utrymme att arbeta med sitt eget uttryck i retreatliknande form.
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Barnföreställning: Maten är klar!
Sundsby säteri, Hjälteby • Söndag 23 augusti kl. 13.00
LongKalsong bjuder på en fantasifull och musikalisk barnföreställning om mat, vänskap och att säga förlåt. Det blir sånger om bland annat morötter, deg och sushi, humor och rörelse där barnen bjuds in att sjunga och delta. Föreställningen passar barn 4–9 år och har fri entré.
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Utställningar och pågående aktiviteter
Gott och blandat – konstutställning
Tjörn • Fram till 23 augusti
En samlingsutställning med flera konstnärliga uttryck och tekniker.
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Sommaröppet på Tjörns Hembygdsmuseum i Bräcke
Bräcke Hembygdsgård • Fram till 30 augusti
Museets byggnader håller öppet med lokal historia och berättelser om gården och Tjörn.
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Flätverk & flätvärk – korgmakeri ett rödlistat hantverk
Tjörn • Fram till 31 augusti
Utställning om korgmakeri och flätverk som ett hotat traditionellt hantverk.
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Utställning: Asger Jorn & Per Kirkeby
Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn • Fram till 6 september
Akvareller och teckningar av två av Danmarks mest betydelsefulla konstnärer under efterkrigstiden.
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Utställning: Matilda Cederqvist
Tjörn • Fram till 13 september
Matilda Cederqvist visar verk i en sensommarutställning på Tjörn.
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Skulptur i Pilane 2026
Pilane • Fram till 27 september
Pilane bjuder på samtida skulptur i det bohuslänska kulturlandskapet.
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ORUST
Öppet Varv 2026
Ellös • Fredag 21 augusti–söndag 23 augusti
Öppet Varv samlar segel- och motorbåtar, nya och begagnade båtar samt ett stort antal utställare med kringutrustning. Hallberg-Rassy öppnar dessutom själva varvet för besökare, som får möjlighet att se pågående båtbyggen på nära håll. Årets upplaga är den 33:e i ordningen.
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Utomhusbio Svanesund Strand
Svanesund • Fredag 21 augusti
Sommaren avrundas med film under bar himmel vid stranden i Svanesund. Ta med något att sitta på och gör dig redo för en biokväll utomhus i sensommarkvällen. 21.00 startar bion och man visar Grannfejden med bl a Robert Gustavsson i huvudrollen.
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Taube-loppet
Flatön • Lördag 22 augusti
Taube-loppet arrangeras för sjätte året på Flatön med löpning, musik, mat och folkfest. Deltagarna kan välja mellan 21, 10 och 5 kilometer, ett kombolopp på 36 kilometer samt barnlopp och promenad. Start och mål är vid Flatö skola.
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Orust Motorshow
Henån • Lördag 22 augusti
Orust Motorshow samlar fordon i många olika kategorier under samma tak. Besökarna möter både klassiska pärlor och moderna byggen, bilklubbar och entusiaster, samtidigt som en driftshow med läktare står för fartfylld underhållning. På området finns också matservering och foodtrucks.
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Totodaroto – säsongsavslutning
Orust • Lördag 22 augusti
Totodaroto rundar av sommarsäsongen med livemusik och kvällsstämning på Orust. Mer information om program, plats och tider finns hos arrangören.
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Utställningar
Båtvarv på Orust & båtmodeller
Kulturhuset Kajutan, Henån • Fram till 31 augusti
Fotografier och handgjorda båtmodeller berättar om Orusts småbåtsvarv och båtbyggarhistoria.
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Sofia Bergman
Orust • Fram till 16 september
Sofia Bergman visar verk i en utställning som pågår in i september.
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Uppgifter är hämtade från kommunernas officiella evenemangskalendrar och bygger på ett urval av helgens evenemang. Reservation för eventuella fel och ändringar i programmet. För frågor om arrangemangen hänvisar vi till respektive arrangör.
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https://nyhetersto.se/2026/08/21/oj-vilken-helg-evenemangstips-for-sto-5/