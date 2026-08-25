A-traktor gick att köra i minst 65 km/h – Ung förare döms

En minderårig men straffmyndig förare döms för olovlig körning efter att polisen stoppat en A-traktor i Stora Höga. Vid polisens undersökning visade det sig att fordonets hastighetsbegränsning kunde sättas ur funktion med hjälp av en kabel.

Enligt domen ska händelsen ha skett i Stora Höga i april 2026, men föraren bor i en annan kommun.

Polisen uppmärksammade A-traktorn eftersom den upplevdes framföras snabbare än tillåtet. När fordonet stannades lämnade två passagerare bilen medan föraren satt kvar.

Polismannen uppmanade föraren att inte röra något. Enligt polisens uppgifter i rätten kastade sig föraren då mot passagerarsidan och slet i en röd kabel.

Kabel påverkade hastighetsspärren

Vid den efterföljande fordonsundersökningen konstaterades att kabeln kunde kopplas till fordonets hastighetsregulator. När kabeln återställdes kunde A-traktorn enligt domen framföras utan den normala begränsningen till 30 km/h. Vid polisens kontroll uppmättes en hastighet på minst 65 km/h.

Nekar till brott

Föraren förnekade brott och uppgav att han inte kände till vad kabeln användes till. Han menade att kabeln han drog i hörde till musikanläggningen och att han flyttade den för att passagerarna inte skulle snubbla på den.

Tingsrätten tror inte på den förklaringen. Domstolen anser att polisens uppgifter tillsammans med den tekniska bevisningen visar att föraren kände till kabelns funktion. Eftersom fordonet kunde köras betydligt snabbare än de tillåtna 30 km/h betraktades det inte längre som en A-traktor, utan som en personbil – vilket kräver B-körkort.

Döms för olovlig körning

Föraren döms för olovlig körning till 30 dagsböter på 50 kronor, totalt 1 500 kronor. Vid straffmätningen har tingsrätten tagit hänsyn till hans låga ålder. Han ska även betala 1 000 kronor till Brottsofferfonden.