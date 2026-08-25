JUST NU: Larm om brand – ”Svart rök från platsen”

Räddningstjänsten har larmats om en en befarad brand utomhus på Orust.
Larmet kom klockan 11.12 på tisdagsförmiddagen och positionen ska vara väster om Svanesund.
Det finns ännu inga uppgifter om något brinner eller hur omfattande branden är.
-Inringare ser svart rök från platsen men det avtar under samtalets gång. Räddningstjänst åker fram för kontroll, uppger SOS Alarm.
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https://nyhetersto.se/2026/08/25/just-nu-larm-om-brand-utomhus/