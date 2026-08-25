Körde in i skyddsbil – En person till sjukhus

Stenungsund

På tisdagsmorgonen kom larm om en trafikolycka på E6 i Stenungsund. En personbil har kört in i en TMA (skyddsbil) bakifrån en kilometer före Ödsmålsbron i norrgående. En person åker med ambulans till sjukhus.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 25 augusti 2026 08:36 | Uppdaterad: 25 augusti 2026 09:26
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Larmet kom klockan 08.25 på tisdagsmorgonen. Skyddsbilen var på plats för att ta hand om ett påkört rådjur, något NYHETERsto rapporterat om under morgonen.

Larmet togs emot automatiskt via bilens eCall-system, där fordonet själv larmar vid en misstänkt olycka.

-Räddningstjänst och ambulans är larmade. Det ska handla om en påkörning bakifrån på en skyddsbil, uppger SOS Alarm Händelseinformation.

En person sjukhus

-En person åker med ambulans till sjukhus för kontroll och vård av okända skador, uppger Sjukvårdens larmcentral.

Stor trafikpåverk

Strax efter klockan 09 var polis på plats och inväntar bärgare. Ett körfält var då öppet förbi olycksplatsen.

Händelsen utreds som vårdslöshet i trafik.

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