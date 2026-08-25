Bil och MC i kollision – Person avförd med helikopter

På eftermiddagen kom larm om en trafikolycka på länsväg 160 på Orust. En personbil och en motorcykel har kolliderat i höjd med Gåre – infart mot Stenshult på norra Orust. Minst en person är avförd till sjukhus.
Larmet kom klockan 14.36 på tisdagen. Räddningstjänst och två ambulanser är larmade. Vid klockan 14:47 är även ambulanshelikoptern är också larmad.
I bilen färdades tre personer varav en person uppges vara lindrigt skadad.
-Samtliga inblandade personer ska vara vakna och talbara, uppger Jennifer Gnudi, polisens presstalesperson.
Vid klockan 15:15 har man lastat en person i ambulanshelikoptern som styr mot NÄL. Oklart ännu övriga inblandade var i behov av akutvård på sjukhus.
Vägen är avstängd under räddning och bärgningsarbetet. En preliminär prognos är satt till klockan 15:45.
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https://nyhetersto.se/2026/08/25/just-nu-trafikolycka-pa-lv-160-pa-orust/