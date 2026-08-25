Kinarestaurangen får ny ägare – och nytt koncept

Efter flera år med Kim Loon, tidigare Dai Loon – är det dags för ett nytt restaurangkapitel på Gärdesvägen i Stenungsund. Restaurangen har varit till salu en tid och nu är en ny ägare klar, som också kommer testa ett nytt koncept i lokalerna.

Text: Mikael Berglund Dela

I samband med ägarbytet får restaurangen också ett nytt namn. Den 1 september byter Kim Loon namn till Thai Family Restaurang, med ett tydligare fokus på thailändsk mat och fler thailändska rätter på menyn.

Restaurangen håller stängt den 29–31 augusti för övergången och öppnar åter den 1 september.

De nuvarande ägarna passar samtidigt på att tacka sina kunder för åren med Kim Loon i ett inlägg i sociala medier. I sitt inlägg beskriver de tiden som fylld av många fina möten och minnen och önskar de nya ägarna lycka till med nästa kapitel.

Kocken stannar kvar

För de trogna gästerna kommer mycket samtidigt att kännas igen. Den nuvarande kocken fortsätter i köket och flera av restaurangens populära rätter blir kvar.

Samtidigt kommer den nya ägaren att sätta sin egen prägel på verksamheten och utveckla menyn med fler thailändska smaker.

En restauranglokal med lång historia

Lokalen har en betydligt längre restauranghistoria än åren med Kim Loon.

Dai Loon 20219. Foto: NYHETERsto

Fram till 2019 drevs här Dai Loon, ett av Stenungsunds mest välkända och klassiska matställen. Dai Loon hade då funnits i Stenungsund i över 45 år.

Restaurangen startade sin verksamhet i ett gammalt konditori på Strandvägen och flyttade senare till Corallen, på platsen där ICA Kvantum ligger idag. När området revs flyttade Dai Loon vidare till Gärdesvägen.

När Dai Loon tackade för sig 2019 var intresset så stort att maten tog slut och restaurangen fick stänga två dagar tidigare än planerat. Många Stenungsundsbor hade då passat på att göra ett sista besök på den klassiska kinakrogen.

Verksamheten togs därefter över och fortsatte under namnet Kim Loon, med bland annat asiatisk buffé på menyn.

Nu, sju år senare, sker nästa ägar- och namnbyte.

Från den 1 september blir det alltså Thai Family Restaurang som tar över stafettpinnen i den välkända restauranglokalen på Gärdesvägen.