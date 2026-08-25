Vattenarbeten kan påverka flera områden

Boende i Kyrkenorum, Hallerna och delar av Strandnorum kan under tisdagen märka av störningar i vattenförsörjningen när underhållsarbete genomförs på det kommunala ledningsnätet.

Arbetet beräknas vara klart omkring klockan 15.00 idag tisdag.

Under tiden kan vattnet bli missfärgat, innehålla luft eller försvinna helt under kortare perioder. Den som drabbas uppmanas att fortsätta spola i kranarna tills vattnet blir normalt igen.

Missfärgat vatten är inte farligt

Vid arbeten på ledningsnätet kan järnavlagringar i rören lossna och följa med vattnet. Det kan göra att vattnet får en brunaktig eller missfärgad ton.

I de flesta fall försvinner detta efter en stunds spolning. Vattnet är trots missfärgningen inte hälsofarligt.

Om vattnet i stället ser mjölkaktigt ut beror det normalt på luft i ledningarna. Låter man vattnet stå en stund blir det klart igen och kvaliteten påverkas inte.