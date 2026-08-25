Vattenarbeten kan påverka flera områden

StenungsundVatten

Boende i Kyrkenorum, Hallerna och delar av Strandnorum kan under tisdagen märka av störningar i vattenförsörjningen när underhållsarbete genomförs på det kommunala ledningsnätet.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 25 augusti 2026 09:13
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Arbetet beräknas vara klart omkring klockan 15.00 idag tisdag.

Under tiden kan vattnet bli missfärgat, innehålla luft eller försvinna helt under kortare perioder. Den som drabbas uppmanas att fortsätta spola i kranarna tills vattnet blir normalt igen.

Missfärgat vatten är inte farligt

Vid arbeten på ledningsnätet kan järnavlagringar i rören lossna och följa med vattnet. Det kan göra att vattnet får en brunaktig eller missfärgad ton.

I de flesta fall försvinner detta efter en stunds spolning. Vattnet är trots missfärgningen inte hälsofarligt.

Om vattnet i stället ser mjölkaktigt ut beror det normalt på luft i ledningarna. Låter man vattnet stå en stund blir det klart igen och kvaliteten påverkas inte.

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