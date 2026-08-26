Flera mopeder stulna i Stenungsund senaste dygnet

Minst två mopeder har anmälts stulna på olika platser i Stenungsunds kommun det senaste dygnet. En försvann i Jörlanda under natten till onsdagen och ytterligare en stals vid Nösnäs under onsdagen.

Ägarna har under onsdagen gått ut i lokala grupper i sociala medier och efterlyst mopederna.

Blå Kymco stulen i Jörlanda

Den första mopeden ska ha stulits vid Lundbyvägens busshållplats i Jörlanda under natten till onsdagen.

Det rör sig om en blå Kymco-moped med svart sadel, silverfärgad pakethållare och silver/grå fälgar. Mopeden har även orange blinkers fram och tydlig Kymco-märkning på sidan.

Ägaren efterlyser uppgifter från personer som kan ha sett mopeden eller något misstänkt i området under natten.

Lila moped stulen vid Nösnäs

Under onsdagen kom ytterligare en efterlysning, den här gången efter en moped som stulits vid Nösnäs i Stenungsund.

Den mopeden är lätt att känna igen genom sin lila/mörkt purpurfärgade lack, svarta detaljer och vita fälgar. Den har svart sadel och ett silverfärgat avgassystem. Märke och modell är i skrivande stund inte känd.

Även här efterlyser ägaren tips från personer som kan ha sett mopeden.

Det handlar om två separata stölder på olika platser i kommunen inom loppet av omkring ett dygn. Om stölderna har något samband finns det i nuläget inga uppgifter om.