Minst två mopeder har anmälts stulna på olika platser i Stenungsunds kommun det senaste dygnet. En försvann i Jörlanda under natten till onsdagen och ytterligare en stals vid Nösnäs under onsdagen.
Ägarna har under onsdagen gått ut i lokala grupper i sociala medier och efterlyst mopederna.
Blå Kymco stulen i Jörlanda
Den första mopeden ska ha stulits vid Lundbyvägens busshållplats i Jörlanda under natten till onsdagen.
Det rör sig om en blå Kymco-moped med svart sadel, silverfärgad pakethållare och silver/grå fälgar. Mopeden har även orange blinkers fram och tydlig Kymco-märkning på sidan.
Ägaren efterlyser uppgifter från personer som kan ha sett mopeden eller något misstänkt i området under natten.
Lila moped stulen vid Nösnäs
Under onsdagen kom ytterligare en efterlysning, den här gången efter en moped som stulits vid Nösnäs i Stenungsund.
Den mopeden är lätt att känna igen genom sin lila/mörkt purpurfärgade lack, svarta detaljer och vita fälgar. Den har svart sadel och ett silverfärgat avgassystem. Märke och modell är i skrivande stund inte känd.
Även här efterlyser ägaren tips från personer som kan ha sett mopeden.
Det handlar om två separata stölder på olika platser i kommunen inom loppet av omkring ett dygn. Om stölderna har något samband finns det i nuläget inga uppgifter om.
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https://nyhetersto.se/2026/08/26/flera-mopeder-stulna-i-stenungsund-senaste-dygnet/