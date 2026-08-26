Man åtalas för grov olovlig körning med moped

En man i 35-årsåldern åtalas för grov olovlig körning efter att ha kört en moped klass 1 utan att ha rätt till det. Brottet bedöms som grovt eftersom mannen tidigare lagförts för olovlig körning.

Enligt stämningsansökan ska händelsen ha skett i centrala Stenungsund i juli 2026.

Mannen varken erkänner eller förnekar brott.

Som bevisning åberopar åklagaren bland annat körkortsuppgifter, en teknisk kontroll av mopeden, fotografier och ett skrivelse från en polis. Den tekniska kontrollen ska visa att fordonet är att betrakta som moped klass 1.

Åklagarens påföljdsförslag är 100 dagsböter à 50 kronor, totalt 5 000 kronor. Åklagaren yrkar också på att ett avgasrör som tagits i beslag ska förverkas.

Ärendet har hanterats enligt reglerna om snabbförfarande i brottmål. En preliminär tid för huvudförhandling har bokats. Om mannen väljer att erkänna gärningen återkallas den muntliga bevisningen och målet kan i stället avgöras utan huvudförhandling.