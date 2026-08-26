Man åtalas för två fall av ringa narkotikabrott

ÅtalStenungsund
Foto: Arkivbild - NYHETERsto

En man i 25-årsåldern åtalas för två fall av ringa narkotikabrott. Åtalet gäller både innehav och bruk.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 26 augusti 2026 12:00
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Enligt stämningsansökan ska händelsen ha skett vid järnvägsstationen i Stenungsund i juli 2026.

Mannen ska ha innehaft 0,12 gram cannabisharts och dessutom använt amfetamin.

Som bevisning åberopar åklagaren bland annat analysresultat, beslag och mannens egna uppgifter.

Åklagaren yrkar på 40 dagsböter à 100 kronor, totalt 4 000 kronor. Därutöver tillkommer 2 600 kronor för provtagning och analys. Ärendet har hanterats enligt reglerna om snabbförfarande i brottmål och målet kan avgöras utan huvudförhandling.

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