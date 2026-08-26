Minderårig döms för ringa stöld i obemannad butik

En minderårig men straffmyndig person döms för ringa stöld efter att ha tagit varor från en obemannad butik Värdet på det stulna uppgick till 342 kronor. Butiken ville också ha ersättning för att ha sammanställt material från övervakningskameran – men får nej.

Enligt domen ska händelsen ha skett i mars 2026.

Personen erkände gärningen och medgav att betala ersättning för de stulna varorna. Tingsrätten bedömer att erkännandet får stöd av den övriga utredningen och dömer personen för ringa stöld.

Företaget ville ha ersättning för videomaterial

Företaget begärde totalt 2 742 kronor i skadestånd. Utöver värdet på de stulna varorna avsåg 2 400 kronor kostnaden för en konsult som sammanställt material från företagets övervakningskameror och annat underlag efter stölden.

Tingsrätten säger nej till den delen av kravet. Domstolen konstaterar att polisen regelmässigt sammanställer oredigerat material från övervakningskameror inom ramen för en förundersökning och att företaget därför inte visat att den egna kostnaden varit nödvändig.

Den dömde ska däremot betala 342 kronor i skadestånd för de stulna varorna.

Påföljd – Dagsböter

Påföljden blir 30 dagsböter på 50 kronor, totalt 1 500 kronor. Tingsrätten har tagit hänsyn till den dömdes ungdom vid straffmätningen. Dessutom ska 1 000 kronor betalas till Brottsofferfonden.