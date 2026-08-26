Misstänks för grov olovlig körning på tung motorcykel

En man i 65-årsåldern misstänks för grov olovlig körning efter en kontroll på Uddevallavägen i Stenungsund.
Det var vid klockan Vid 11.25 på tisdagen som stoppade och kontrollerade en tung motorcykel och dess förare på Uddevallavägen i Stenungsund. Det visade sig då att föraren saknade rätt behörighet för att köra den typen av motorcykel.
Eftersom mannen enligt polisen kör olovligt vanemässigt upprättades en anmälan om grov olovlig körning.
Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.
Tipsa NYHETERsto
Har du sett eller hört något som vi bör känna till? Skicka ditt tips till redaktionen.
https://nyhetersto.se/2026/08/26/misstanks-for-grov-olovlig-korning-pa-tung-motorcykel/