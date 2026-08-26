Nya aktörer tar över sotning och brandskyddskontroller

Från den 1 september blir det förändringar för den som har en fastighet med eldstad i Stenungsund eller på Tjörn. Sotning och brandskyddskontroll får nya utförare – och kommer framöver att skötas av två olika aktörer.

Förändringen gäller Stenungsund, Tjörn och Lilla Edets kommuner och träder i kraft på tisdag den 1 september.

För den enskilde fastighetsägaren ska övergången däremot inte kräva några särskilda åtgärder.

Göteborgs Sotningsdistrikt tar över sotningen

Från den 1 september är det Göteborgs Sotningsdistrikt AB som utför sotningen i de tre kommunerna.

Sotningen handlar om att rengöra eldstäder och rökkanaler från bland annat sot och andra brandfarliga beläggningar. Hur ofta sotning behöver genomföras beror bland annat på vilken typ av eldstad det handlar om och hur den används.

Den som omfattas av sotning kommer även fortsättningsvis att få information och kallelse när det är dags.

RSG tar hand om brandskyddskontrollen

Samtidigt sker en annan förändring. Brandskyddskontrollerna kommer från den 1 september att utföras av Räddningstjänsten Storgöteborg, RSG.

Sotning och brandskyddskontroll är alltså inte samma sak.

Vid sotningen rengörs anläggningen medan brandskyddskontrollen innebär att brandsäkerheten hos eldstaden och den tillhörande anläggningen kontrolleras. Syftet är att upptäcka fel och brister som kan innebära risk för brand. Mer information om hur arbetet fungerar finns hos Räddningstjänsten Storgöteborg.

Nuvarande entreprenörer fortsätter augusti ut

Fram till och med den 31 augusti är det de nuvarande entreprenörerna som ansvarar för både sotning och brandskyddskontroll.

Den som redan har fått en tid före månadsskiftet behöver därför inte göra något. Bokningen gäller som vanligt och arbetet utförs av den nuvarande entreprenören.

Behöver tiden ändras eller om det finns frågor kring ett besök som ska ske före den 1 september ska man också vända sig till den nuvarande entreprenören.

Du behöver inte själv boka något inför bytet

Fastighetsägare behöver inte själva kontakta de nya aktörerna eller göra någon ny registrering med anledning av förändringen.

Efter den 1 september kommer information och kallelser från den aktör som ansvarar för respektive tjänst. Det innebär att en kallelse till sotning kommer från Göteborgs Sotningsdistrikt medan information om brandskyddskontroll kommer från Räddningstjänsten Storgöteborg.

Vid frågor eller behov av att boka om en tid ska man framöver kontakta den aktör som skickat kallelsen.