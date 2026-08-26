Tjörnkatastrofen blir barnroman – Mer än bara en bok

En av de mörkaste händelserna i Tjörns och Stenungsunds historia blir utgångspunkt för en ny barnroman. I ”När allting rasar” får unga läsare följa två barn som hamnar mitt i kaoset kring Almöbrokatastrofen 1980 – men bakom berättelsen finns också ett tydligt syfte.

Text: Mikael Berglund Dela

Den 31 augusti släpps När allting rasar, skriven av Cecilia Ekhem. Boken riktar sig till barn mellan 9 och 12 år och utspelar sig på Tjörn och i Stenungsund under veckan kring det dramatiska dygnet då Almöbron rasade.

Berättelsen är påhittad, men innehåller delar med förankring i verkligheten och i den lokala historien.

På pingisläger i Stenungsund

I centrum står Anne, som i januari 1980 åker till Stenungsund för att delta i ett bordtennisläger. Hennes föräldrar ska samtidigt bo i en stuga på Tjörn.

Anne känner sig osäker inför lägret och vänskapen med bästisen Elin är inte riktigt som vanligt. Under vistelsen lär hon känna nya människor och händelserna leder henne så småningom upp på den stora bron mitt i natten.

Där förändras allt.

När katastrofen inträffar tvingas barnen hitta mer mod än de trodde att de hade.

Varför skriva en barnbok om en katastrof?

Valet att placera en barnroman mitt i en verklig katastrof är medvetet.

Cecilia Ekhem var själv nio år när Almöbron rasade. Hon växte upp i Västernorrland, långt från Tjörn, men minns hur nyheten om katastrofen berörde henne som barn.

Många år senare lyssnade hon på radiointervjuer som gjordes med barn efter olyckan. Deras berättelser fick henne att återvända till händelsen – den här gången med det nioåriga barnets perspektiv i minnet.

För Ekhem är frågan om hur vi pratar med barn om svåra saker viktig. Boken blir därför inte bara en berättelse om en historisk katastrof, utan också om hur barn kan möta sådant som är svårt, skrämmande och omöjligt att förbereda sig på.

Cecilia Ekhem är född 1970 och bosatt vid havet söder om Sundsvall. Hon är en erfaren författare som skriver för både barn och vuxna, och hennes böcker tar ofta avstamp i historiska händelser. Feelgoodromanen Lär mig säga Kalimera (Pia & Co) nominerades till Storytel Award 2026.

Besökte Tjörn inför boken

För att lära känna platsen och historien har Cecilia Ekhem besökt Tjörn och lyssnat till berättelser från människor med anknytning till området.

Målsättningen har varit att hålla minnet av katastrofen levande för en ny generation, men samtidigt berätta med respekt för de människor på Tjörn och i Stenungsund som på olika sätt drabbades.

Boken handlar samtidigt om betydligt mer än själva broraset. Vänskap och utanförskap löper genom berättelsen och både bordtennis och adoption har framträdande roller.

Ekhem vill bland annat väcka tankar och samtal kring ursprung och tillhörighet, gärna mellan barn och deras föräldrar.

Katastrofen som förändrade Tjörn och Stenungsund

Natten till den 18 januari 1980 var torrlastfartyget Star Clipper på väg från Fredrikstad i Norge mot Uddevalla när fartyget kolliderade med Almöbron.

Bron raserades och innan trafiken hann stoppas körde sju fordon över den raserade brokanten och ner i vattnet. Åtta människor omkom. Ingen ombord på Star Clipper skadades.

Katastrofen innebar också att Tjörns fasta förbindelse med fastlandet försvann. Färjetrafik fick ersätta bron medan en ny förbindelse byggdes.

Den nuvarande Tjörnbron ersatte Almöbron och blev den nya länken mellan Tjörn och fastlandet.

Mer än 46 år senare är katastrofen fortfarande en del av den lokala historien. Med När allting rasar berättas den nu ur ett barns perspektiv för en generation som föddes långt efter att bron försvann.