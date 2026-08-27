Akut vattenläcka i Mollösund

En akut vattenläcka påverkar vattenförsörjningen i Mollösund. Boende kan vara helt utan vatten eller få lågt tryck i kranarna, meddelar Orust kommun.
Det var på torsdagseftermiddagen som kommunen publicerade information på sin hemsida om att man har en vattenläcka i området. Felsökning pågår och arbetet fortsätter tills felet är avhjälpt.
I nuläget finns ingen information om att någon vattentank placeras ut.
-När vattnet åter är tillbaka kan det förekomma missfärgningar. Den som drabbas uppmanas då att spola i kranarna tills vattnet blir klart igen.
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https://nyhetersto.se/2026/08/27/akut-vattenlacka-i-mollosund-2/