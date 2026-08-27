Akut vattenläcka i Mollösund

En akut vattenläcka påverkar vattenförsörjningen i Mollösund. Boende kan vara helt utan vatten eller få lågt tryck i kranarna, meddelar Orust kommun.

Det var på torsdagseftermiddagen som kommunen publicerade information på sin hemsida om att man har en vattenläcka i området. Felsökning pågår och arbetet fortsätter tills felet är avhjälpt.

Området som berörs. Karta: Orust kommun.

I nuläget finns ingen information om att någon vattentank placeras ut.

-När vattnet åter är tillbaka kan det förekomma missfärgningar. Den som drabbas uppmanas då att spola i kranarna tills vattnet blir klart igen.