Akut vattenläcka i Mollösund

OrustVatten
Foto: NYHETERsto - Arkivbild

En akut vattenläcka påverkar vattenförsörjningen i Mollösund. Boende kan vara helt utan vatten eller få lågt tryck i kranarna, meddelar Orust kommun.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 27 augusti 2026 13:24
LOKAL ANNONS

Det var på torsdagseftermiddagen som kommunen publicerade information på sin hemsida om att man har en vattenläcka i området. Felsökning pågår och arbetet fortsätter tills felet är avhjälpt.

Området som berörs. Karta: Orust kommun.

I nuläget finns ingen information om att någon vattentank placeras ut.

-När vattnet åter är tillbaka kan det förekomma missfärgningar. Den som drabbas uppmanas då att spola i kranarna tills vattnet blir klart igen.

🔓 Den här nyheten kan du läsa utan kostnad

Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg.

Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.

Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.

Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.
Rättelse Medieetik Tipsa oss
LOKAL ANNONS
Top