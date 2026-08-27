Moped och bil i kollision – En person till sjukhus

En moped och en personbil har kolliderat vid infarten mot Stenungstorg i Stenungsund. En person är avförd med ambulans.

Text: Mikael Berglund Dela

Larmet kom strax före klockan 12 på torsdagen. Förare till en moped och en bil har kolliderat vid infarten mot Stenungstorg. Polis och ambulans larmades till platsen.

En person till sjukhus

-En person åker med ambulans till Östra Sjukhuset i Göteborg för kontroll och vård, uppger Sjukvårdens larmcentral till NYHETERsto.

Under räddningsarbetet var det begränsad framkomlighet på platsen.

Vid klockan 12:30 var det ingen rapport eller anmälan skriven efter olyckan.

-Vi har en patrull satt på ärendet men man har ännu inte återkopplat, säger Jens Andersson, Polisens Presstalesperson.

Patrullen på plats fick senare omprioriteras till ett annat ärende.