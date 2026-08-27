Sparbanksdagen fyller Skärhamn med aktiviteter

På lördag är det åter dags för Sparbanksdagen i Skärhamn. Under tre timmar fylls området utanför Tjörns Sparbanks kontor med aktiviteter för hela familjen – med allt från räddningstjänst och sjöräddning till ponnyridning, experiment, hoppborg och uppträdanden.

Text: Mikael Berglund Dela

Sparbanksdagen har blivit ett återkommande sensommarevenemang på Tjörn och arrangeras i år lördagen den 29 augusti mellan klockan 11 och 14.

Precis som tidigare år är tanken att samla föreningar och verksamheter från Tjörn och samtidigt bjuda på en dag där framför allt barnfamiljer har mycket att upptäcka.

Blåljus och sjöräddning på plats

Under dagen finns Räddningstjänsten på plats och nere i gästhamnen går det att träffa Sjöräddningen och komma närmare deras verksamhet.

Molekylverkstan finns också på området och låter barn och nyfikna experimentera. Nordens Ark kommer till Skärhamn och flera av Tjörns föreningar medverkar med egna aktiviteter.

Valsängs Ryttarförening ordnar ponnyridning medan Tjörns Ridklubb bjuder in till käpphästhoppning. Tjörns Handbollsklubb och Myggenäs Innebandyklubb finns också på plats med aktiviteter.

Hoppborg, ansiktsmålning och scenframträdande

För de yngre besökarna blir det dessutom hoppborg, ansiktsmålning och ballongvikning.

Delta Kulturskola står för underhållningen med uppträdande under dagen och den som vill kan ge sig ut på en poängpromenad.

Mellan aktiviteterna bjuder banken på korv med bröd, tårta, kaffe och popcorn.

Dags att tömma spargrisen

Sparbanksdagen knyter också an till en gammal sparbankstradition. Barn som har samlat sina slantar hemma kan ta med sig spargrisen och tömma den under dagen. Den som gör det får dessutom en present.

Merparten av aktiviteterna arrangeras utomhus och besökarna uppmanas därför att klä sig efter väder.