Två avåkningar – Inga personskador

Två fordon har kört av vägen i STO-området det senaste dygnet. I båda fallen klarade sig de inblandade utan personskador.
Den första avåkningen inträffade på onsdagseftermiddagen i korsningen mellan Lv 740 och Lv 752 vid Utgård i Henån.
En A-traktor hamnade i diket efter att föraren väjt för vilt. Inga personskador.
Polis var på plats men det finns ingen misstanke om brott.
Den andra avåkningen inträffade vid Hasselbacken i Stenungsund vid 06-tiden på torsdagsmorgonen.
Föraren kunde själv kontakta bärgare och det finns inga uppgifter om personskador.
Inte heller vid denna avåkning finns misstanke om brott.
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https://nyhetersto.se/2026/08/27/tva-avakningar-inga-personskador/