Två avåkningar – Inga personskador

Två fordon har kört av vägen i STO-området det senaste dygnet. I båda fallen klarade sig de inblandade utan personskador.

Den första avåkningen inträffade på onsdagseftermiddagen i korsningen mellan Lv 740 och Lv 752 vid Utgård i Henån.

En A-traktor hamnade i diket efter att föraren väjt för vilt. Inga personskador.

Polis var på plats men det finns ingen misstanke om brott.

Den andra avåkningen inträffade vid Hasselbacken i Stenungsund vid 06-tiden på torsdagsmorgonen.

Föraren kunde själv kontakta bärgare och det finns inga uppgifter om personskador.

Inte heller vid denna avåkning finns misstanke om brott.