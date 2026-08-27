VILTOLYCAK: Kolliderade med älg i Svartedalen

Stenungsund
Viltolycka. Foto: Arkivbild - NYHETERsto

En personbil kolliderade med en älg på länsväg 634 i Svartedalen under onsdagskvällen.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 27 augusti 2026 09:20
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Olyckan inträffade vid 22-tiden. Vindrutan på bilen trycktes in i samband med kollisionen.

Älgen dog på platsen och eftersöksjägare kallades ut.

Det finns inga uppgifter om personskador.

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