Befälhavare och lots åtalas efter fartygsolyckan

Åklagaren har väckt åtal mot befälhavaren på lastfartyget Misje Verde och lotsen som befann sig ombord vid den svåra fartygsolyckan utanför Tjörn i juli.

Text: Mikael Berglund Dela

Två personer omkom och två skadades allvarligt när lastfartyget kolliderade med en fritidsbåt. De båda åtalas för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Båda förnekar brott.

Enligt åtalet har befälhavaren och lotsen varit oaktsamma genom att inte hålla tillräcklig utkik. Misje Verde hann ikapp fritidsbåten och hade enligt sjövägsreglerna skyldighet att väja för den.

Fritidsbåten syntes på radarn

En central del av utredningen är informationen från Misje Verdes VDR, fartygets motsvarighet till en svart låda.

Materialet har gjort det möjligt för utredarna att se vad som visades på radarskärmarna på bryggan och vad som sades mellan personerna som befann sig där.

Enligt åklagaren framgår det att fritidsbåten som Misje Verde senare kolliderade med var väl synlig som ett radareko på displayerna på bryggan. Informationen uppmärksammades dock inte av vare sig befälhavaren eller lotsen.

Det ligger också i linje med de uppgifter som Statens haverikommission tidigare presenterat i sin första rapport om olyckan. Där framkom att fritidsbåtarna framför Misje Verde syntes i lastfartygets radarsystem en tid före kollisionen.

Ovanligt att lots åtalas

Att även lotsen ställs inför rätta är enligt åklagaren ovanligt vid den här typen av sjöolyckor.

Utredningen ska ha visat att lotsen hade en mycket aktiv roll i framförandet av Misje Verde.

Enligt åklagaren accepterade lotsen samtidigt att befälhavaren ägnade sig åt annat på bryggan än uppgifter kopplade till framförandet av fartyget, däribland utkik.

Åklagaren anser därför att även lotsens ansvar för olyckan ska prövas av domstol.

Utredningen gick ovanligt snabbt

Trots olyckans omfattning och komplexitet har förundersökningen kunnat slutföras på relativt kort tid.

Enligt åklagaren beror det dels på polisens utredningsarbete, dels på att utredarna tidigt fick tillgång till omfattande tekniskt material.

Förutom informationen från fartygets svarta låda har bland annat AIS- och GPS-positioner från de inblandade fartygen kunnat användas för att kartlägga händelseförloppet och fartygens rörelser.

Två personer omkom

Olyckan inträffade på Hakefjorden utanför Tjörn den 28 juli. Misje Verde var på väg från Uddevalla mot Norge och hade lots ombord.

Lastfartyget hann ikapp en fritidsbåt som färdades i samma riktning. Vid kollisionen förliste fritidsbåten.

Två personer kunde räddas men skadades allvarligt. Ytterligare två personer saknades efter olyckan och hittades senare omkomna.

Nu kommer frågan om befälhavarens och lotsens straffrättsliga ansvar att prövas av domstol.

Huvudförhandlingen är planerad att inledas den 10 september.

