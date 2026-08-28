Beställde 50 narkotikaklassade tabletter – Döms till böter

En man i Stenungsund döms för försök till ringa narkotikabrott efter att ha beställt 50 tabletter tramadol till sin bostad. Mannen har erkänt gärningen och döms nu till dagsböter.

Enligt domen ska händelsen ha skett i Stenungsund i mars 2026. Mannen beställde 50 tabletter tramadol, som är narkotikaklassat, i syfte att olovligen inneha tabletterna.

Mannen erkände gärningen under förundersökningen. Åklagaren åberopade, utöver mannens egna uppgifter, en anmälan, beslagsprotokoll och analysresultat som bevisning.

Uddevalla tingsrätt konstaterar att erkännandet stöds av den övriga utredningen och bedömer därför åtalet som styrkt. Brottet bedöms som försök till ringa narkotikabrott.

Påföljden blir 90 dagsböter om 290 kronor, totalt 26 100 kronor. Mannen ska även betala 1 000 kronor till brottsofferfonden.