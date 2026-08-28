ICA-Robert bjuder in sin ungdomsidol – Leif Boork till Stenungsund

Imorgon, lördag får Stenungsund besök av en av svensk hockeys mest välkända tränarprofiler. Leif Boork kommer till ICA Kvantum för att berätta om sin nya bok och träffa besökare. För ICA-Robert blir dagen lite extra speciell – han får bjuda in en av sina stora ungdomsidoler.

Text: Mikael Berglund Dela

Leif Boork finns på plats på ICA Kvantum Stenungsund lördag den 29 augusti. Mellan klockan 12 och 14.15 kommer han att berätta om sin nya bok, sälja och signera böcker.

Besöket genomförs tillsammans med Stenungsund Stingers och Stenungsunds konståkningsklubb, två av de totalt 25 föreningar som ICA Kvantum Stenungsund sponsrar.

Ungdomsidolen dök upp i butiken

Robert har ett stort hockeyintresse – inte minst när det gäller bordshockey – och Leif Boork har hängt med som en idol sedan ungdomsåren.

De båda har dessutom träffats tidigare. För sju–åtta år sedan fick Robert ett oväntat besked från en medarbetare i butiken.

– En medarbetare kom och sa att jag hade besök. Det visade sig vara min ungdomsidol Leif Boork. Han frågade: ”Vet du vem jag är?” Klart jag vet – 19 raka utan förlust med Djurgården -83!

Och Roberts minne sviker honom inte. Under säsongen 1982/83 spelade Djurgården 19 raka matcher utan förlust under Leif Boorks ledning, då ett nytt rekord i svensk ishockey. Säsongen slutade dessutom med att Djurgården blev svenska mästare.

Ett annat Boork-minne har också fastnat hos Robert.

– Han sa också att Sverige kunde bli världsmästare -87. Det var det ingen som trodde på, men så blev det.

Tre Kronor vann VM-guld 1987, Sveriges första världsmästartitel sedan 1962.

Lång karriär inom hockeyn

Leif Boork har varit en del av svensk ishockey under flera decennier. Han förknippas kanske främst med tränarkarriären och SM-guldet med Djurgården 1983, men har också tränat bland annat Frölunda, Modo och Brynäs.

Boork har även haft flera landslagsuppdrag. Han har varit förbundskapten för Norge och senare för Damkronorna samt ingått i ledningen kring Tre Kronor. Efter åren i båset har han fortsatt som bland annat expert, kommentator och debattör inom svensk ishockey.

Nu har berättelserna från det långa livet inom hockeyn också hamnat i bokform – och på lördag får Stenungsundsborna möjlighet att höra honom själv berätta.

Utlottningar under dagen

I samband med besöket blir det också utlottningar. Bland vinsterna finns en bok, lunchkuponger från ICA Kvantum och biljetter till Stingers A-lagsmatcher.