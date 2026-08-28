Drunkningslarm vid Härsvatten – Person tog sig upp själv

Ett stort räddningspådrag larmades ut efter uppgifter om ett befarat drunkningstillbud med båt vid Härsvatten i Svartedalen.
Larmet kom klockan 21:15.
En person befann sig i vattnet och såg till en början ut att vara i behov av hjälp.
Personen kunde därefter ta sig upp ur vattnet på egen hand och var inte i behov av räddningstjänstens hjälp.
Insatsen avslutades och de larmade räddningsresurserna vände tillbaka.
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https://nyhetersto.se/2026/08/28/just-nu-stort-raddningspadrag-efter-larm-om-drunkning/