JUST NU: Tågstopp efter olycka i Uddevalla

Tågtrafiken mellan Stenungsund och Uddevalla har stoppats efter en olycka på spåret i Uddevalla.
Larmet kom strax efter klockan 11. Skadeläge är oklart.
Tågstoppet berör trafiken på sträckan Stenungsund–Svenshögen–Ljungskile–Uddevalla.
Det finns i nuläget ingen information om när tågtrafiken kan återupptas eller hur länge stoppet väntas pågå.
Resenärer uppmanas att kontrollera sin avgång och aktuell trafikinformation hos Västtrafik eller i appen Västtrafik To Go.
Texten uppdateras.
Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.
Tipsa NYHETERsto
Har du sett eller hört något som vi bör känna till? Skicka ditt tips till redaktionen.
https://nyhetersto.se/2026/08/28/just-nu-tagstopp-efter-olycka-i-uddevalla/