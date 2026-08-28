Kaptenen gjorde administrativt arbete före dödsolyckan

Misje Verde är ett norskt miljöanpassat General Cargo Ship (byggt 2023) med hybriddrift, en längd på 89,95 meter. Fartyget ägs av Misje Rederi. Foto: NYHETERsto

Medan Misje Verde färdades genom farvattnen utanför Tjörn satt befälhavaren delar av tiden vid en arbetsplats på bryggan och arbetade med administrativa uppgifter. Han gick också ut på bryggvingen för att röka vid flera tillfällen. Samtidigt var familjen i fritidsbåten på väg hem efter en semesterresa längs västkusten. Det framgår av förundersökningen efter dödsolyckan.

Text: Mikael Berglund Dela

Befälhavaren och lotsen på Misje Verde har nu åtalats för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Båda förnekar brott.

En central del i åtalet är enligt åklagaren utkiken på bryggan och hur arbetet mellan befälhavaren och lotsen var fördelat.

Arbetade vid datorn

Efter avgången från Uddevalla lämnade befälhavaren över manövreringen av fartyget till lotsen. Befälhavaren har i förhör uppgett att han frågade lotsen om det var okej att sätta sig vid en arbetsplats på bryggan och arbeta vid datorn.

Arbetet bestod bland annat i att registrera besättningens arbetstimmar. Befälhavaren har berättat att han emellanåt reste sig för att titta på radaranläggningen och att allt då såg bra ut.

Lotsen ger en liknande bild av arbetsfördelningen. Han beskriver befälhavarens plats på styrbordssidan som en slags kontorsarbetsplats och uppger att befälhavaren befann sig där till största delen. Han ska också ha skrivit i skeppsdagboken och bland annat tittat på namn på öar längs färdvägen och försökt reda ut hur de stavades.

Lotsen uppger att det var han som navigerade Misje Verde, men under befälhavarens överinseende.

Gick ut för att röka

Förundersökningen visar också att befälhavaren lämnade bryggans inre delar för att gå ut på bryggvingen och röka under färden.

När åklagaren frågar hur många cigaretter det blev under resan från Uddevalla fram till dess att lotsen lämnade fartyget svarar befälhavaren att han inte vet exakt, men att det normalt handlade om två eller tre.

Det finns inget i förundersökningen som visar att rökningen i sig bidrog till olyckan. Uppgiften är däremot en del av bilden av hur arbetet och utkiken på bryggan fungerade under färden.

Ingen särskild utkik

Befälhavaren har i förhör uppgett att någon särskild utkik inte fanns under resan. Enligt honom behövdes ingen särskild person för uppgiften och han ansåg att det även ingick i lotsens roll att hålla utkik.

I ett senare förhör tog åklagaren upp reglerna om vakthållning på bryggan, där det bland annat anges att en behörig utkik alltid ska hållas och att den som har uppgiften helt ska ägna sig åt utkiken och inte utföra andra arbetsuppgifter som kan störa den.

Familjen var på väg hem

Samtidigt färdades familjen i fritidsbåten söderut efter en semesterresa längs västkusten. De hade varit i Strömstad och var på väg tillbaka mot hemmahamnen i Lycke.

Planen hade egentligen varit att tillbringa den sista kvällen i Marstrand. Efter problem med båten som familjens sällskap färdades i ändrades planerna och de bestämde sig i stället för att fortsätta hemåt. Under en del av sträckan hade den andra båten behövt bogseras, men efter Stenungsund kunde båda båtarna åter fortsätta för egen maskin.

I förhör beskriver pappan i familjen hur han strax före olyckan hörde en motor bakom sig och insåg att det var ett fraktfartyg.

Han uppger att han girade åt styrbord så snabbt han kunde och gav full gas för att försöka komma undan. Det lyckades inte.

Enligt pappan kom fartyget i princip rakt akterifrån och han hörde ingen ljudsignal. Först när Misje Verde befann sig mycket nära bakom fritidsbåten hörde han fartygets motor.

Fritidsbåten var en snipa och pappan beskriver i förhöret att den inte hann gira tillräckligt snabbt trots undanmanövern och full gas.

Åklagaren pekar på arbetsfördelningen

Enligt åtalet har befälhavaren och lotsen varit oaktsamma genom att inte hålla erforderlig utkik. Åklagaren menar att detta ledde till att Misje Verde inte väjde för fritidsbåten som fartyget hann ikapp.

Åklagaren har särskilt lyft fram att lotsen ska ha tagit en mycket aktiv roll i framförandet och samtidigt accepterat att befälhavaren ägnade sig åt annat på bryggan än sådant som hade med framförandet och utkiken att göra.

Både befälhavaren och lotsen förnekar brott.