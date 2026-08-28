Man misstänks för grov olovlig körning

Tidigt på fredagsmorgonen stannade och kontrollerade polisen ett fordon och dess förare på länsväg 160 genom Stenungsund. Föraren visade sig ha ett återkallat körkort.
Stoppet gjordes i höjd med Strandnorum strax före klockan 04. Mannen som körde bilen är i 30-35 årsåldern och har ett återkallat körkort.
En anmälan om grov olovlig körning är skriven.
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https://nyhetersto.se/2026/08/28/man-misstanks-for-grov-olovlig-korning/