Man misstänks för grov olovlig körning

Stenungsund
Foto: NYHETERsto - Arkivbild

Tidigt på fredagsmorgonen stannade och kontrollerade polisen ett fordon och dess förare på länsväg 160 genom Stenungsund. Föraren visade sig ha ett återkallat körkort.

Text: Mikael Berglund
Publicerad: 28 augusti 2026 09:11
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Stoppet gjordes i höjd med Strandnorum strax före klockan 04. Mannen som körde bilen är i 30-35 årsåldern och har ett återkallat körkort.

En anmälan om grov olovlig körning är skriven.

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