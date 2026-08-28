Oj! Vilken sensommarhelg! – Evenemangstips för STO

Fladdermusspaning på Sundsby säteri, Sparbanksdagen i Skärhamn och höstens första marknad i Ellös Parken är några av helgens höjdpunkter. På Orust drar dessutom Kulturvandringsveckan igång med guidade turer och berättelser om öns kulturhistoria, samtidigt som sensommarens utställningar fortsätter runt om i STO-området.
Varje vecka tar vi pulsen på STO-området inför helgen och listar ett axplock av helgens evenemang för dig som är i området på besök eller boende som stannar på hemmaplan.
STENUNGSUND
Familjedag i Spekeröds Bygdegård
Spekeröds Bygdegård • Lördag 29 augusti kl. 10.00–14.00
Spekeröds Bygdegård bjuder in till en familjedag fylld med aktiviteter. Det blir bland annat cirkusföreställning och workshop, kaninhoppning, hundaktiviteter, dragkamp, speed-shoot, ponnyridning, barnloppis, bygge av fågelholkar, hoppborg och traktorutställning. Räddningstjänsten finns på plats under en del av dagen och café och grill håller öppet.
Fregatten Bio
Kulturhuset Fregatten
Under helgen visas flera filmer på Fregatten Bio. För mer information och biljetter, se fregattenbio.se.
Fredag 28 augusti
• kl. 18.30 – The Dog Stars
Lördag 29 augusti
• kl. 11.15 – Paw Patrol: Dinosaurie-filmen
• kl. 13.15 – Minioner & Monster
• kl. 15.30 – Spider-Man: Brand New Day
• kl. 18.30 – The End of Oak Street
Söndag 30 augusti
• kl. 13.30 – Toy Story 5
• kl. 15.45 – Carola!
• kl. 17.45 – The Odyssey
Utställningar
Foajéutställning: Slumpmässiga möten – frusna ögonblick
Kulturhuset Fregatten, Stenungsund • Fram till 30 augusti
En fotoutställning med ögonblick fångade i vardagen och möten som annars snabbt passerar.
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Gun Eld Sandström
Stenungsunds konsthall • 29 augusti–19 september
Gun Eld Sandström visar färgstarka och känsloladdade målningar där människan, naturen och det inre själslivet står i centrum. Verken växer fram lager på lager i olja, ofta med palettkniv.
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TJÖRN
Sparbanksdagen
Tjörns Sparbank, Skärhamn • Lördag 29 augusti kl. 11.00–14.00
Tjörns Sparbank bjuder in till en familjedag utanför kontoret i Skärhamn. Det blir korv med bröd, tårta, kaffe och popcorn, tipspromenad och flera aktiviteter för barnen. Den som tömmer sin spargris får dessutom en present.
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International bat night
Sundsby säteri • Lördag 29 augusti kl. 19.30–22.30
Kvällen inleds med fika och fladdermuspyssel, följt av föredrag om fladdermöss och deras livsmiljö. När mörkret faller delas deltagarna upp i mindre grupper för en guidad spaning i parken och kring dammen tillsammans med BatLife Sweden och Stenungsunds naturskyddsförening.
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Utställningar och pågående aktiviteter
En mjuk utställning
Majsan’s konst och hantverk / Soul & Art, Höviksnäs • Vernissage lördag 29 augusti
Garn och tråd står i centrum i en utställning med handgjorda arbeten av Britt-Marie Gustafsson, Siw Fors och Camilla Uhre. Här visas bland annat stickat, virkat och handsytt i form av ponchos, väskor och gosedjur. Vid vernissagen bjuds det på bubbel och tilltugg.
Sommaröppet på Tjörns Hembygdsmuseum i Bräcke
Bräcke Hembygdsgård • Fram till 30 augusti
Museets byggnader håller öppet med lokal historia och berättelser om gården och Tjörn.
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Flätverk – Korgmakeri ett rödlistat hantverk
Klova pop-up galleri, Björholmen • Fram till 31 augusti
Utställning och försäljning med korgmakeri, flättekniker och återbruksinspiration i flera olika material.
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Utställning: Asger Jorn & Per Kirkeby
Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn • Fram till 6 september
En omfattande utställning med akvareller och teckningar av två av Danmarks mest betydelsefulla konstnärer under efterkrigstiden.
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Återbruk/Vintage
Tjörn • Fram till 6 september
En utställning med fokus på återbruk, vintage och föremål som får nytt liv.
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Utställning: Matilda Cederqvist
Biblioteket i Skärhamn • Fram till 13 september
Matilda Cederqvist visar verk i Konstrummet på Skärhamns bibliotek.
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Skulptur i Pilane 2026
Pilane • Fram till 27 september
Samtida skulptur möter det bohuslänska kulturlandskapet i Pilanes utomhusutställning.
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ORUST
Marknad i Ellös Parken
Ellös Parken • Lördag 29 augusti kl. 10.00–14.00
Höstens första marknad fyller Ellös Parken med lokala utställare. Här finns möjlighet att handla lokalt, umgås och ta en fika, samtidigt som föreningen håller caféet öppet under dagen.
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Kulturvandringsveckan 2026
Orust • 29 augusti–6 september
Kulturvandringsveckan inleds i helgen med flera möjligheter att upptäcka Orusts historia till fots. På lördagen väntar besök på Kälkerön med Viktors hus och ladugård, och på söndagen arrangeras både vandring på Rossön och en kulturhistorisk tur i badorten Stillingsön. Veckan fortsätter därefter med vandringar, föreläsningar, kyrkovisning, bussresa och båtturer runt om på Orust.
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Utställningar
Båtvarv och båtmodeller på Orust
Kulturhuset Kajutan, Henån • Fram till 31 augusti
Fotografier och båtmodeller berättar om Orusts småbåtsvarv och båtbyggarhistoria.
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Maria C Bernhardsson
Kulturhuset Kajutan, Henån • Fram till 16 september
Maria C Bernhardsson visar akrylmåleri, akvarell och collage i en färgstark utställning arrangerad av Orust Konstförening.
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Uppgifter är hämtade från kommunernas officiella evenemangskalendrar och bygger på ett urval av helgens evenemang. Reservation för eventuella fel och ändringar i programmet. För frågor om arrangemangen hänvisar vi till respektive arrangör.
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https://nyhetersto.se/2026/08/28/oj-vilken-sensommarhelg-evenemangstips-for-sto/