Oj! Vilken sensommarhelg! – Evenemangstips för STO

Fladdermusspaning på Sundsby säteri, Sparbanksdagen i Skärhamn och höstens första marknad i Ellös Parken är några av helgens höjdpunkter. På Orust drar dessutom Kulturvandringsveckan igång med guidade turer och berättelser om öns kulturhistoria, samtidigt som sensommarens utställningar fortsätter runt om i STO-området.

Text: Mikael Berglund Dela

Varje vecka tar vi pulsen på STO-området inför helgen och listar ett axplock av helgens evenemang för dig som är i området på besök eller boende som stannar på hemmaplan.

STENUNGSUND

Familjedag i Spekeröds Bygdegård

Spekeröds Bygdegård • Lördag 29 augusti kl. 10.00–14.00

Spekeröds Bygdegård bjuder in till en familjedag fylld med aktiviteter. Det blir bland annat cirkusföreställning och workshop, kaninhoppning, hundaktiviteter, dragkamp, speed-shoot, ponnyridning, barnloppis, bygge av fågelholkar, hoppborg och traktorutställning. Räddningstjänsten finns på plats under en del av dagen och café och grill håller öppet.



Fregatten Bio

Kulturhuset Fregatten

Under helgen visas flera filmer på Fregatten Bio. För mer information och biljetter, se fregattenbio.se.

Fredag 28 augusti

• kl. 18.30 – The Dog Stars

Lördag 29 augusti

• kl. 11.15 – Paw Patrol: Dinosaurie-filmen

• kl. 13.15 – Minioner & Monster

• kl. 15.30 – Spider-Man: Brand New Day

• kl. 18.30 – The End of Oak Street

Söndag 30 augusti

• kl. 13.30 – Toy Story 5

• kl. 15.45 – Carola!

• kl. 17.45 – The Odyssey

Utställningar

Foajéutställning: Slumpmässiga möten – frusna ögonblick

Kulturhuset Fregatten, Stenungsund • Fram till 30 augusti

En fotoutställning med ögonblick fångade i vardagen och möten som annars snabbt passerar.

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Gun Eld Sandström

Stenungsunds konsthall • 29 augusti–19 september

Gun Eld Sandström visar färgstarka och känsloladdade målningar där människan, naturen och det inre själslivet står i centrum. Verken växer fram lager på lager i olja, ofta med palettkniv.

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TJÖRN

Sparbanksdagen

Tjörns Sparbank, Skärhamn • Lördag 29 augusti kl. 11.00–14.00

Tjörns Sparbank bjuder in till en familjedag utanför kontoret i Skärhamn. Det blir korv med bröd, tårta, kaffe och popcorn, tipspromenad och flera aktiviteter för barnen. Den som tömmer sin spargris får dessutom en present.

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International bat night

Sundsby säteri • Lördag 29 augusti kl. 19.30–22.30

Kvällen inleds med fika och fladdermuspyssel, följt av föredrag om fladdermöss och deras livsmiljö. När mörkret faller delas deltagarna upp i mindre grupper för en guidad spaning i parken och kring dammen tillsammans med BatLife Sweden och Stenungsunds naturskyddsförening.

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Utställningar och pågående aktiviteter

En mjuk utställning

Majsan’s konst och hantverk / Soul & Art, Höviksnäs • Vernissage lördag 29 augusti

Garn och tråd står i centrum i en utställning med handgjorda arbeten av Britt-Marie Gustafsson, Siw Fors och Camilla Uhre. Här visas bland annat stickat, virkat och handsytt i form av ponchos, väskor och gosedjur. Vid vernissagen bjuds det på bubbel och tilltugg.

Sommaröppet på Tjörns Hembygdsmuseum i Bräcke

Bräcke Hembygdsgård • Fram till 30 augusti

Museets byggnader håller öppet med lokal historia och berättelser om gården och Tjörn.

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Flätverk – Korgmakeri ett rödlistat hantverk

Klova pop-up galleri, Björholmen • Fram till 31 augusti

Utställning och försäljning med korgmakeri, flättekniker och återbruksinspiration i flera olika material.

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Utställning: Asger Jorn & Per Kirkeby

Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn • Fram till 6 september

En omfattande utställning med akvareller och teckningar av två av Danmarks mest betydelsefulla konstnärer under efterkrigstiden.

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Återbruk/Vintage

Tjörn • Fram till 6 september

En utställning med fokus på återbruk, vintage och föremål som får nytt liv.

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Utställning: Matilda Cederqvist

Biblioteket i Skärhamn • Fram till 13 september

Matilda Cederqvist visar verk i Konstrummet på Skärhamns bibliotek.

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Skulptur i Pilane 2026

Pilane • Fram till 27 september

Samtida skulptur möter det bohuslänska kulturlandskapet i Pilanes utomhusutställning.

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ORUST

Marknad i Ellös Parken

Ellös Parken • Lördag 29 augusti kl. 10.00–14.00

Höstens första marknad fyller Ellös Parken med lokala utställare. Här finns möjlighet att handla lokalt, umgås och ta en fika, samtidigt som föreningen håller caféet öppet under dagen.

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Kulturvandringsveckan 2026

Orust • 29 augusti–6 september

Kulturvandringsveckan inleds i helgen med flera möjligheter att upptäcka Orusts historia till fots. På lördagen väntar besök på Kälkerön med Viktors hus och ladugård, och på söndagen arrangeras både vandring på Rossön och en kulturhistorisk tur i badorten Stillingsön. Veckan fortsätter därefter med vandringar, föreläsningar, kyrkovisning, bussresa och båtturer runt om på Orust.

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Utställningar

Båtvarv och båtmodeller på Orust

Kulturhuset Kajutan, Henån • Fram till 31 augusti

Fotografier och båtmodeller berättar om Orusts småbåtsvarv och båtbyggarhistoria.

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Maria C Bernhardsson

Kulturhuset Kajutan, Henån • Fram till 16 september

Maria C Bernhardsson visar akrylmåleri, akvarell och collage i en färgstark utställning arrangerad av Orust Konstförening.

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Uppgifter är hämtade från kommunernas officiella evenemangskalendrar och bygger på ett urval av helgens evenemang. Reservation för eventuella fel och ändringar i programmet. För frågor om arrangemangen hänvisar vi till respektive arrangör.