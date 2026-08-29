BILDEXTRA: Familjedag fyllde Spekeröds bygdegård

Kaninhoppning, cirkus, ponnyridning, fotboll, dragkamp och blåljusbesök. På lördagen bjöd Spekeröds bygdegård in till en familjedag med ett stort antal lokala föreningar och aktiviteter för både stora och små.

Trots att vädret inte riktigt visade sig från sin bästa sida fanns det mycket att göra när familjedagen arrangerades mellan klockan 10 och 14 på lördagen.

På området samsades föreningsliv, djur, idrott och barnaktiviteter – och programmet innehöll något för de flesta åldrar.

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Cirkus, kaniner och hundar

Cirkusexpressen och Reinos vänner inledde med en föreställning under förmiddagen och senare fick besökarna själva prova på under en cirkusworkshop.

NordVästra Götalands Kaninhoppare fanns också på plats. Dagen började med tävling i elitklass och därefter blev det prova-på-hoppning där besökarna kunde delta med egen eller lånad kanin. Även en nybörjartävling stod på programmet.

För hundintresserade bjöd Roligt med hund bland annat på uppvisning i nosework och behållarsök samt möjlighet att prova aktiviteter tillsammans med den egna hunden.

Många lokala föreningar på plats

Flera av traktens föreningar medverkade under dagen. Friluftsfrämjandet Stenungsund berättade om sin verksamhet och sina barngrupper, medan Stenungsunds Naturskyddsförening bjöd på quiz och information om föreningens arbete.

Stenungsunds Dragkampsklubb utmanade besökarna att testa sin styrka i dragställningen och Stenungsunds Handbollsklubb hade en speed-shot där både barn och vuxna kunde mäta hastigheten på sina skott.

Vallens IF ordnade fotbollsaktivitet med straffläggning.

Även räddningstjänsten deltog under en del av dagen med ett av sina fordon – något som brukar locka särskilt många yngre besökare.

Ponnyridning och käpphästar

Stora Höga Ridklubb stod för hästinslagen. Under eftermiddagen erbjöds ponnyridning och under hela dagen kunde barn prova på käpphästhoppning. Den som hade en egen käpphäst kunde ta med den till bygdegården.

På området fanns dessutom en hoppborg för barnen, arrangerad i samarbete med Solbackens Byggservice AB.

Traktorer, fågelholkar och barnloppis

Besökarna kunde även titta närmare på traktorer som ställdes ut under familjedagen.

För den som ville skapa något med händerna fanns möjlighet att bygga sin egen fågelholk och ta med den hem.

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I samband med familjedagen arrangerades också en barnloppis där bord fylldes med bland annat barnkläder, leksaker, böcker och andra saker för barnfamiljer.

För den som behövde fylla på med energi höll både café och grill öppet under dagen.

Familjedagen blev därmed en samlingspunkt för många olika delar av det lokala föreningslivet – med aktiviteter som sträckte sig från djur och natur till idrott, cirkus och hantverk.