Två vägarbeten startar på måndag – Kan påverka trafiken

På måndag den 31 augusti drar två nya vägarbeten igång på Tjörn och Orust. Mellan Bleket och Mossholmen väntar trafikreglering under flera veckor, samtidigt som arbete inleds vid Färjevägen i Svanesund.
Ny elkabel mellan Bleket och Mossholmen
På Tjörn ska en underentreprenör till Ellevio lägga en ny elkabel under gång- och cykelvägen mellan transformatorstationen i Bleket, vid XL-Bygg, och Mossholmen.
Arbetet startar på måndag och beräknas pågå i omkring tre veckor. Det genomförs etappvis längs sträckan och hela gång- och cykelvägen kommer att fräsas upp.
Även biltrafiken påverkas. Trafiken kommer att regleras med trafikljus och skyddsfordon. Endast ett körfält kommer att vara öppet åt gången. Västtrafik har informerats om arbetet.
Enligt Tjörns kommun är arbetet planerat att vara klart den 18 september.
Upphöjd passage i Svanesund
Samma dag startar ett arbete vid korsningen Färjevägen/Kaprifolvägen i Svanesund på Orust.
Trafikverket ska där anlägga en upphöjd passage över Färjevägen. Syftet är att dämpa hastigheten på sträckan.
Kommunen poängterar att den nya passagen inte är ett övergångsställe.
Arbetet beräknas pågå i cirka två veckor och utförs på vardagar mellan klockan 08 och 15. Under arbetstiden kan det bli störningar för gående och cyklister som använder gång- och cykelbanan.
Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.
Tipsa NYHETERsto
Har du sett eller hört något som vi bör känna till? Skicka ditt tips till redaktionen.
https://nyhetersto.se/2026/08/29/tva-vagarbeten-startar-pa-mandag-kan-paverka-trafiken/