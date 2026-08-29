Två vägarbeten startar på måndag – Kan påverka trafiken

På måndag den 31 augusti drar två nya vägarbeten igång på Tjörn och Orust. Mellan Bleket och Mossholmen väntar trafikreglering under flera veckor, samtidigt som arbete inleds vid Färjevägen i Svanesund.

Text: Mikael Berglund Dela

Ny elkabel mellan Bleket och Mossholmen

På Tjörn ska en underentreprenör till Ellevio lägga en ny elkabel under gång- och cykelvägen mellan transformatorstationen i Bleket, vid XL-Bygg, och Mossholmen.

Så här planeras arbetet längs gång- och cykelvägen mellan Bleket och Mossholmen. Under arbetet regleras biltrafiken och endast ett körfält är öppet åt gången. Bild: Tjörns kommun

Arbetet startar på måndag och beräknas pågå i omkring tre veckor. Det genomförs etappvis längs sträckan och hela gång- och cykelvägen kommer att fräsas upp.

Även biltrafiken påverkas. Trafiken kommer att regleras med trafikljus och skyddsfordon. Endast ett körfält kommer att vara öppet åt gången. Västtrafik har informerats om arbetet.

Enligt Tjörns kommun är arbetet planerat att vara klart den 18 september.

Upphöjd passage i Svanesund

Samma dag startar ett arbete vid korsningen Färjevägen/Kaprifolvägen i Svanesund på Orust.

Vid korsningen Färjevägen/Kaprifolvägen i Svanesund ska en upphöjd passage anläggas för att dämpa hastigheten. Bild: Orust kommun

Trafikverket ska där anlägga en upphöjd passage över Färjevägen. Syftet är att dämpa hastigheten på sträckan.

Kommunen poängterar att den nya passagen inte är ett övergångsställe.

Arbetet beräknas pågå i cirka två veckor och utförs på vardagar mellan klockan 08 och 15. Under arbetstiden kan det bli störningar för gående och cyklister som använder gång- och cykelbanan.