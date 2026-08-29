Viktor Ejwertz från Tjörn släpper ny musik – Låten föddes ur ett graviditetsbesked

Tjörnartisten Viktor Ejwertz är aktuell med ny musik. Tillsammans med Bone Boy släpper han den elektroniska poplåten ”Ever-Changing” – en låt som började i glädjen över ett graviditetsbesked, men som fick en annan innebörd när graviditeten avstannade.

Text: Mikael Berglund Dela

På fredagen släpptes ”Ever-Changing” i både original- och extendedversion. Bakom samarbetet står Viktor Ejwertz och Gabriel Öberg, som gör musik under namnet Bone Boy.

För Viktor har låten en mycket personlig bakgrund. Den elektroniska produktionen från Bone Boy kom till honom ungefär samtidigt som han och hans partner fått beskedet att de väntade barn.

– Samarbetet växte fram till en energisk elektronisk låt med text och melodi sprungna ur drömmen om ett äventyr. Graviditeten avstannade, men låten lever kvar, berättar Viktor Ejwertz.

Började med en loop

För Gabriel Öberg började låten som ett utklipp från en annan låt som han gjorde en loop av. Efter att ha lagt till ackord och trummor fick han känslan av att Viktor skulle kunna göra något av produktionen.

– Han adderade en bra och medryckande melodi som lyfte allt. Sen är den fina texten också en enorm bonus, säger Gabriel Öberg.

Resultatet blev en energisk elektronisk poplåt. Gabriel Öberg står bland annat för produktion, synthar, programmering, mixning och mastering, medan Viktor står för text och melodi samt bidrar med sång och gitarr.

Från Tjörn till Stockholm

Viktor Ejwertz har släppt musik sedan 2016 och kombinerar i dag musikskapandet med arbetet som ingenjör. Foto: Adam Johansson Viktor Ejwertz är aktuell med nya singeln ”Ever-Changing”, ett samarbete med Bone Boy. Foto: Adam Johansson ‹ 1 av 2 ›

Viktor Ejwertz är född och uppvuxen på Tjörn och musiken har följt honom under stora delar av livet. Redan i högstadiet började intresset för texter ta form genom att han skrev dikter. Sedan 2016 har han regelbundet släppt egen musik.

Efter uppväxten på Tjörn gick han teknikprogrammet på Nösnäsgymnasiet i Stenungsund och fortsatte därefter med ingenjörsstudier i Karlstad. Sedan 2019 bor han i Stockholm, där han kombinerar arbetet som ingenjör med sitt fortsatta musikskapande.

Under åren har Viktor hunnit släppa tre album och en EP på svenska samt ett album på engelska. Musiken beskriver han själv som något av en offentlig dagbok – där det personliga får ta plats.

Ny EP på gång

”Ever-Changing” blir samtidigt en del av ett fortsatt produktivt musikår. Viktor arbetar även med den kommande EP:n ”The Sunniest Summer’s Day”, en samling akustiska låtar som ska släppas under 2026.

Den nya singeln finns nu ute på streamingtjänster i både original- och extendedversion.