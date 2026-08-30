Hockeylegendaren Leif Boork gästade Stenungsund

Hockeyprofilen Leif Boork stod i centrum när ICA Kvantum Stenungsund på lördagen fick besök av en av svensk ishockeys mest välkända tränare. Besökarna fick möjlighet att träffa Boork, prata hockey och få hans bok signerad.

Text: Mikael Berglund Dela

En karriär genom flera hockeygenerationer

Leif Boork har varit en del av svensk ishockey på elitnivå under flera decennier. Tränarkarriären inleddes redan under 1960-talet och genom åren har han bland annat lett Hammarby, Djurgården, Mora, Frölunda, Modo, Almtuna och Brynäs. Han har dessutom varit förbundskapten för Tre Kronor, Norge och Damkronorna.

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En av de stora framgångarna kom 1983 när Boork ledde Djurgården till SM-guld. Året därpå var han förbundskapten för Tre Kronor när Sverige tog sig till final i Canada Cup.

Boork har också blivit en välkänd röst utanför båset genom sitt arbete som expert och debattör. Nu har han blickat tillbaka på sitt eget liv och åren inom hockeyn i bokform.

Det var just berättelserna från den långa karriären som stod i fokus under lördagens besök på ICA Kvantum. Under fyra timmar fanns Boork på plats för att möta hockeyintresserade och signera böcker.

Tog med sig ett stycke hockeyhistoria

En av dem som kom för att köpa en bok och få den signerad var lokalprofilen Sture Svedberg. Sture hade också med sig några mycket speciella minnen från en annan del av hockeyhistorien.

Med sig hade Sture gamla sovjetiska hockeyklubbor och landslagskläder från början av 1980-talet. Föremålen har koppling till de sovjetiska hockeyspelare som under den här tiden besökte Tjörn och ishallen i Rönnäng. Sture drev på den tiden sportbutik och berättar att sovjetiska spelare kom in för att handla. Problemet var bara att de inte hade några pengar att betala med. – Då fick man ta betalt på annat sätt, skrattar Sture. Kvar efter besöken blev bland annat klubbor och kläder från en tid då Sovjetunionen dominerade världshockeyn. Bland föremålen finns en klubba märkt med Vladimir Krutovs namn. Krutov var en av 1980-talets stora sovjetiska stjärnor och bildade tillsammans med Igor Larionov och Sergej Makarov den berömda KLM-kedjan. Han vann bland annat två OS-guld, fem VM-guld och Canada Cup med Sovjetunionen.

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Lokala föreningar på plats

Under eftermiddagen deltog även Stenungsund Stingers och Stenungsunds Konståkningsklubb, två ab de 25 föreningar som ICA Kvantum sponsrar.

För Robert blev lördagen samtidigt en möjlighet att både lyfta de lokala isföreningarna och få hit en person som han själv följde under uppväxten.