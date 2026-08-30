Trafikolycka på E6 Stora Högamotet – Skåpbil fick vattenplaning

En trafikolycka med en personbil har inträffat på E6 Stora högamotet i Stenungsund. Olyckan har skett i södergående.
Larmet kom klockan 18:16 på söndagskvällen.
Räddningstjänsten larmades till platsen medan ambulans avvaktar.
-Det är lite oklart vad som har hänt, men blåljusresurser är på väg, uppger SOS Alarm Händelseinformation.
En stund senare kom en uppdatering från räddningstjänsten om att det var en skåpbil som fått vattenplaning och kört in i räcket.
Inga personskador.
Trafiken stängdes av under räddningsarbetet men vid klockan 18:50 uppgav räddningstjänsten att en fil snart skulle öppnas åter.
Enligt uppgift från platsen är det långa köer på E6.
Texten uppdateras.
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https://nyhetersto.se/2026/08/30/just-nu-trafikolycka-pa-e6-i-stenungsund/