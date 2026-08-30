Trafikolycka på E6 Stora Högamotet – Skåpbil fick vattenplaning

Stenungsund
Olycka på E6 Stenungsund. Foto: Martin Pettersson.

En trafikolycka med en personbil har inträffat på E6 Stora högamotet i Stenungsund. Olyckan har skett i södergående.

Text: Mikael Berglund
Publicerad: 30 augusti 2026 18:19 | Uppdaterad: 30 augusti 2026 19:22
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Larmet kom klockan 18:16 på söndagskvällen.

Räddningstjänsten larmades till platsen medan ambulans avvaktar.

-Det är lite oklart vad som har hänt, men blåljusresurser är på väg, uppger SOS Alarm Händelseinformation.

Foto: Martin Pettersson

En stund senare kom en uppdatering från räddningstjänsten om att det var en skåpbil som fått vattenplaning och kört in i räcket.

Inga personskador.

Trafiken stängdes av under räddningsarbetet men vid klockan 18:50 uppgav räddningstjänsten att en fil snart skulle öppnas åter.

Enligt uppgift från platsen är det långa köer på E6.

Texten uppdateras.

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