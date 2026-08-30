Misstänkt ringa stöld på ICA Kvantum

Polisen larmades på söndagseftermiddagen till ICA Kvantum i Stenungsund efter en misstänkt stöld i butiken.
Polisen var på plats vid 17-tiden och identifierade samt hörde den misstänkte. Även personal i butiken hördes om händelsen.
Värdet på det som ska ha stulits är i nuläget oklart.
Uppgifter man tog på platsen ligger till grund för en anmälan gällande ringa stöld har upprättats.
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https://nyhetersto.se/2026/08/30/misstankt-ringa-stold-pa-ica-kvantum/