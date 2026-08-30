Misstänkt ringa stöld på ICA Kvantum

Stenungsund
Misstänkt ringa stöld på ICA Kvantum. Foto: NYHETERsto

Polisen larmades på söndagseftermiddagen till ICA Kvantum i Stenungsund efter en misstänkt stöld i butiken.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 30 augusti 2026 20:08
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Polisen var på plats vid 17-tiden och identifierade samt hörde den misstänkte. Även personal i butiken hördes om händelsen.

Värdet på det som ska ha stulits är i nuläget oklart.

Uppgifter man tog på platsen ligger till grund för en anmälan gällande ringa stöld har upprättats.

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