Denim & Brands tar över Hemmakvälls gamla lokal

Det fortsätter att röra på sig bland butikerna på Stenungstorg. När Hemmakväll flyttar efter omkring 30 år på samma plats står det nu klart vem som tar över lokalen – Denim & Brands, samtidigt som Brasseri Bryggan ser ut att öppna när som helst.
Denim & Brands lämnat sin nuvarande lokal på Sandbergs plats – och flytta in i Hemmakvälls gamla butik.
– Efter många funderingar, en hel del räknande och förmodligen några fler gråa hår är det äntligen klart. Vi flyttar till Hemmakvälls gamla lokaler, skriver Denim & Brands.
Butiken sammanfattar satsningen med orden:
– Nytt läge. Ny butik. Samma Denim & Brands – fast bättre!
Hemmakväll flyttar tvärs över gallerian
Som NYHETERsto tidigare berättat lämnar Hemmakväll lokalen efter omkring 30 år med video- och godisbutik på samma plats.
Flytten går dock inte långt. Hemmakväll flyttar till 58 Grader Nords tidigare lokal bredvid Akademibokhandeln, inne i gallerian.
Därmed fortsätter förändringarna på Stenungstorg
Hemmakväll öppnar i sin nya lokal inne i gallerian, Denim & Brands tar över Hemmakvälls gamla butik och dessutom närmar sig premiären för Brasserie Bryggan i Bistro Beos tidigare lokaler.
Något exakt öppningsdatum för Brasserie Bryggan är ännu inte bekräftat, men liveband är bokat redan till tisdagen – vilket tyder på att öppningen kan vara mycket nära.
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https://nyhetersto.se/2026/08/31/denim-brands-tar-over-hemmakvalls-gamla-lokal/