Denim & Brands tar över Hemmakvälls gamla lokal

Stenungsund
Denim and Brands flyttar till Hemmakvälls lokaler. Foto: D&B Facebook

Det fortsätter att röra på sig bland butikerna på Stenungstorg. När Hemmakväll flyttar efter omkring 30 år på samma plats står det nu klart vem som tar över lokalen – Denim & Brands, samtidigt som Brasseri Bryggan ser ut att öppna när som helst.

Text: Mikael Berglund
Publicerad: 31 augusti 2026 11:23 | Uppdaterad: 31 augusti 2026 12:16
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Denim & Brands lämnat sin nuvarande lokal på Sandbergs plats – och flytta in i Hemmakvälls gamla butik.

– Efter många funderingar, en hel del räknande och förmodligen några fler gråa hår är det äntligen klart. Vi flyttar till Hemmakvälls gamla lokaler, skriver Denim & Brands.

Butiken sammanfattar satsningen med orden:

– Nytt läge. Ny butik. Samma Denim & Brands – fast bättre!

Hemmakväll flyttar tvärs över gallerian

Som NYHETERsto tidigare berättat lämnar Hemmakväll lokalen efter omkring 30 år med video- och godisbutik på samma plats.

Flytten går dock inte långt. Hemmakväll flyttar till 58 Grader Nords tidigare lokal bredvid Akademibokhandeln, inne i gallerian.

Därmed fortsätter förändringarna på Stenungstorg

Hemmakväll öppnar i sin nya lokal inne i gallerian, Denim & Brands tar över Hemmakvälls gamla butik och dessutom närmar sig premiären för Brasserie Bryggan i Bistro Beos tidigare lokaler.

Något exakt öppningsdatum för Brasserie Bryggan är ännu inte bekräftat, men liveband är bokat redan till tisdagen – vilket tyder på att öppningen kan vara mycket nära.

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