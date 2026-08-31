Larm om drivmedelsutsläpp i småbåtshamn

Orust
Orust Räddningstjänst. foto: Arkivbild - NYHETERsto

Räddningstjänsten har larmats om ett utsläpp av drivmedel eller olja i kommunalt vatten Fröjdendals småbåtshamn i Morlanda på Orust.

Text: Mikael Berglund
Publicerad: 31 augusti 2026 20:02 | Uppdaterad: 31 augusti 2026 21:40
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Larmet kom klockan 19.52 på måndagskvällen.

Räddningstjänsten åker till platsen för kontroll och även Sjöräddningssällskapet deltar i insatsen.

Omfattningen av utsläppet är oklar.

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