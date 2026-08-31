Larm om drivmedelsutsläpp i småbåtshamn

Räddningstjänsten har larmats om ett utsläpp av drivmedel eller olja i kommunalt vatten Fröjdendals småbåtshamn i Morlanda på Orust.
Larmet kom klockan 19.52 på måndagskvällen.
Räddningstjänsten åker till platsen för kontroll och även Sjöräddningssällskapet deltar i insatsen.
Omfattningen av utsläppet är oklar.
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https://nyhetersto.se/2026/08/31/just-nu-larm-om-oljeutslapp-i-vattnet-pa-orust/