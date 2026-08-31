Singelolycka på E6 – bilen körde in i mitträcket

En personbil var under måndagskvällen inblandad i en singelolycka på E6 i södergående riktning mellan Kode och Kungälv.
Olyckan inträffade strax efter klockan 21.30. Den första positionen angavs mellan Jörlandamotet och Kodemotet, men det visade sig senare att olyckan hade inträffat längre söderut.
Bilen hade kört in i mitträcket och blev därefter stående vid sidan av vägen.
Räddningstjänsten arbetade på platsen och ambulans fanns tillgänglig. Det finns inga uppgifter om att någon person skadades.
Under räddnings- och bärgningsarbetet stängdes E6 av i södergående riktning.
Vid 22.30-tiden var vägen åter öppen för trafik, men det hade då bildats köer efter stoppet.
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https://nyhetersto.se/2026/08/31/just-nu-singelolycka-pa-e6-vid-kommungransen/