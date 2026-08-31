JUST NU: Vattnet stängs av i delar av Stora Höga

Underhållsarbete på ledningsnätet påverkar vattenförsörjningen i delar av Stora Höga under måndagen. Senare under eftermiddagen kommer vattnet att stängas av helt medan arbetet genomförs.
Arbetet startar redan klockan 10.30 och berör Lilla Vägen, Stora Vägen, Mellanvägen, Västervägen, Skogsvägen, Barkvägen och Ruths Väg.
Innan avstängningen kan boende märka av missfärgat vatten, luft i ledningarna och perioder med lågt eller inget tryck i kranarna.
Kommunen rekommenderar boende i området att fylla upp vatten för det egna behovet innan avstängningen.
En vattentank med dricksvatten kommer att placeras på gräsplanen vid Musslans förskola.
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https://nyhetersto.se/2026/08/31/just-nu-vattnet-stangs-av-i-delar-av-stora-hoga/