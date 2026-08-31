JUST NU: Vattnet stängs av i delar av Stora Höga

StenungsundVatten
Foto: NYHETERsto - Arkivbild

Underhållsarbete på ledningsnätet påverkar vattenförsörjningen i delar av Stora Höga under måndagen. Senare under eftermiddagen kommer vattnet att stängas av helt medan arbetet genomförs.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 31 augusti 2026 10:37
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Arbetet startar redan klockan 10.30 och berör Lilla Vägen, Stora Vägen, Mellanvägen, Västervägen, Skogsvägen, Barkvägen och Ruths Väg.

Innan avstängningen kan boende märka av missfärgat vatten, luft i ledningarna och perioder med lågt eller inget tryck i kranarna.

Kommunen rekommenderar boende i området att fylla upp vatten för det egna behovet innan avstängningen.

En vattentank med dricksvatten kommer att placeras på gräsplanen vid Musslans förskola.

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