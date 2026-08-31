Man döms till fängelse för narkotikabrott

En man på Tjörn har dömts för narkotikabrott efter att polisen hittat narkotika i hans bostad. Mannen är tidigare dömd och det nya brottet får nu ytterligare konsekvenser.

Enligt domen ska händelsen ha skett på Tjörn i maj 2026. Mannen hade 31,01 gram cannabisharts och 3,13 gram amfetamin, som han olovligen innehade.

Mannen erkände gärningen. Som bevisning presenterade åklagaren bland annat anmälan, beslagsprotokoll, fotografier och analysresultat. Tingsrätten konstaterar att erkännandet får stöd av den övriga utredningen och dömer honom för narkotikabrott.

Tidigare dömd

Mannen förekommer sedan tidigare under fem avsnitt i belastningsregistret. Senast dömdes han 2024 för flera brott till tre månaders fängelse. Han blev senare villkorligt frigiven med 30 dagar kvar av straffet.

Frivården har bedömt att det saknas förutsättningar för skyddstillsyn på grund av misskötsamhet och bristande intresse. Mannen har inte heller bedömts lämplig för samhällstjänst.

Tingsrätten bedömer att det aktuella narkotikabrottets straffvärde motsvarar en månads fängelse. Med hänsyn till brottets art, återfallet och mannens personliga förhållanden anser domstolen att någon annan påföljd än fängelse inte är aktuell.

Mannen döms därför till en månads fängelse.

Eftersom det nya brottet begicks under prövotiden förverkas dessutom hela den tidigare villkorligt medgivna friheten, vilket motsvarar ytterligare 30 dagar. Han ska även betala 1 000 kronor till Brottsofferfonden.