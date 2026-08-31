VILTOLYCKA: Kolliderade med älg

En personbil kolliderade med en älg på länsväg 178 i Stala på Orust under söndagskvällen. Ingen person ska ha skadats.
Olyckan inträffade vid 22-tiden på söndagen på Lv 178 i höjd med Stala.
Fordonet fick skador i samband med kollisionen.
Älgen lämnade platsen efter olyckan och eftersöksjägare kallades ut för att söka efter djuret.
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https://nyhetersto.se/2026/08/31/viltolycka-kolliderade-med-alg-3/