Buss kolliderade med älg

En buss kolliderade med en älg på länsväg 160 vid Kalseröd på Orust under måndagskvällen.
Olyckan inträffade vid 22.15-tiden på måndagen vid Kalseröd. Det finns inga kända personskador.
-Det finns inga uppgifter om bussen var i linjetrafik eller uppgifter om personskador, uppger Herman Egelström, Stationsbefäl vid Polisen Södra Fyrbodal.
Det är oklart hur det gick för älgen efter kollisionen. En eftersöksjägare kallades ut för att söka efter djuret.
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https://nyhetersto.se/2026/09/01/buss-kolliderade-med-alg/