Cyklist påkörd – Bilist smet från platsen

En kvinna i 40-årsåldern fördes till sjukhus efter att ha blivit påkörd av en bilist på länsväg 774 på Orust. Bilisten lämnade platsen efter olyckan.
Olyckan inträffade vid 21.30-tiden på måndagskvällen på Lv 774 mellan Slussen och Ström.
Kvinnan färdades på cykel när hon blev påkörd och hamnade i diket. Polis och ambulans larmades till platsen och kvinnan fördes med ambulans till sjukhus.
Bilisten stannade inte kvar efter olyckan utan körde vidare.
Händelsen utreds som vårdslöshet i trafik och smitning från trafikolycksplats.
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https://nyhetersto.se/2026/09/01/cyklist-pakord-bilist-smet-fran-platsen/