Cyklist påkörd – Bilist smet från platsen

En kvinna i 40-årsåldern fördes till sjukhus efter att ha blivit påkörd av en bilist på länsväg 774 på Orust. Bilisten lämnade platsen efter olyckan.

Olyckan inträffade vid 21.30-tiden på måndagskvällen på Lv 774 mellan Slussen och Ström.

Kvinnan färdades på cykel när hon blev påkörd och hamnade i diket. Polis och ambulans larmades till platsen och kvinnan fördes med ambulans till sjukhus.

Bilisten stannade inte kvar efter olyckan utan körde vidare.

Händelsen utreds som vårdslöshet i trafik och smitning från trafikolycksplats.