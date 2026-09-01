Cyklist påkörd – Bilist smet från platsen

Orust
Foto: NYHETERsto - Arkivbild

En kvinna i 40-årsåldern fördes till sjukhus efter att ha blivit påkörd av en bilist på länsväg 774 på Orust. Bilisten lämnade platsen efter olyckan.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 1 september 2026 09:03 | Uppdaterad: 1 september 2026 09:48
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Olyckan inträffade vid 21.30-tiden på måndagskvällen på Lv 774 mellan Slussen och Ström.

Kvinnan färdades på cykel när hon blev påkörd och hamnade i diket. Polis och ambulans larmades till platsen och kvinnan fördes med ambulans till sjukhus.

Bilisten stannade inte kvar efter olyckan utan körde vidare.

Händelsen utreds som vårdslöshet i trafik och smitning från trafikolycksplats.

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