Hemmakväll har öppnat i nya lokalen – Samtidigt öppnar Brasserie Bryggan

Det händer mycket på Stenungstorg den här tisdagen. Klockan 10 slog Hemmakväll upp dörrarna till sin nya butik. Samtidigt öppnar även nya Brasserie Bryggan.

Text: Mikael Berglund Dela

Hemmakvälls flytt har gått en kort sträcka, eller ett ”godiskast” bort inom köpcentrumet. Den nya butiken ligger på innetorget intill Akademibokhandeln och är omkring 265 kvadratmeter stor.

Klockan 10 på tisdagsmorgonen var det premiär och jalusidörrarna till den nya butiken öppnades för kunder.

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Flytten innebär samtidigt slutet på en lång epok i den gamla lokalen. Där har det funnits video- och godisbutik sedan 1990-talet, först under namnet Videomix och senare som Hemmakväll.

Brasserie Bryggan öppnar samma dag

Tisdagen innebär ytterligare en premiär på Stenungstorg. Efter en lång väntan öppnar även Brasserie Bryggan i Bistro Beos tidigare lokaler.

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Öppningen har blivit försenad flera gånger. När NYHETERsto skrev om restaurangen förra veckan pågick de sista förberedelserna och personal söktes till verksamheten.

Nu är restaurangen redo att ta emot sina första gäster och ikväll blir det musikunderhållning.

Kvällen förgylls av jazztrion Boson/Jardemark/Bergström, som står för underhållningen under tre timmar.

-Räkna med skön musik, god stämning och en kväll att minnas, skriver man på Stenungstorgs hemsida.

Nästa flytt redan på gång

Samtidigt väntar ytterligare en förändring. Hemmakvälls gamla lokal blir inte stående tom särskilt länge.

Som NYHETERsto berättade igår kommer Denim & Brands flytta in där. Butiken finns redan på Stenungstorg och får genom flytten torget kanske bästa läge. Denim & Brands finns fortsatt upptagen bland centrumets butiker.

Månadsmarknad utanför entrén

Den som besöker Stenungstorg under tisdagen möts dessutom av månadsmarknad utanför den stora entrén. Marknaden pågår under tisdagen fram till klockan 14.

Det blir därmed en ovanligt händelserik start på september på Stenungstorg – med nyöppnad Hemmakväll, restaurangpremiär och månadsmarknad under samma dag.