Militärövning längs västkusten – Kan märkas i STO-området

Under stora delar av september genomför Försvarsmakten en militärövning längs västkusten. Ett tiotal båtar och 200 personer deltar. Övningsområdet sträcker sig från Göteborg och norrut till Lysekil, vilket innebär att militär verksamhet kan förekomma även i och omkring Stenungsund, Tjörn och Orust.

Övningen pågår mellan den 1 och 18 september och omfattar nära 200 personer och ett tiotal båtar. Huvudaktör är 17:e bevakningsbåtkompaniet vid Älvsborgs amfibieregemente.

Förbandet är baserat i Göteborg och har bland annat till uppgift att skydda kustnära områden och viktiga farleder.

Under övningsperioden kan allmänheten märka ökad militär båttrafik. Även militär personal, fordon och olika typer av drönare kan förekomma i området mellan Göteborg och Lysekil.

Övar på att skydda sjötransporter

En viktig del av övningen är att träna skyddet av viktiga transporter och försörjningsvägar till sjöss.

17:e bevakningsbåtkompaniet ska bland annat öva bevakning av hamnområden och eskort av handelsfartyg. Förbandet ska kunna utföra uppgifterna även vid höjd beredskap eller krig.

Försvarsmakten kommer också att träna tillsammans med civila aktörer inom totalförsvaret. Ett annat moment handlar om att skydda samhällsviktig industri mot sabotage i situationer som befinner sig i gråzonen mellan fred och krig.

Verksamhet även kvällar och nätter

De flesta momenten genomförs dagtid, men militär verksamhet kan även förekomma under kvällar och nätter.

Skjutningar med lös ammunition kan förekomma.

Den som befinner sig på sjön uppmanas att hålla avstånd till militära fartyg och båtar och vara uppmärksam på varningsflaggor. Vid naturhamnar och oskyddade bryggor bör båtar förtöjas ordentligt när militära fartyg passerar.